Un incontro sul set che ha cambiato tutto

Rocìo Munoz Morales, attrice spagnola, ha recentemente presentato il suo nuovo spettacolo teatrale “Contrazioni pericolose” a La Volta Buona. Durante l’intervista, ha condiviso dettagli intimi sulla sua relazione con Raoul Bova, con cui ha avuto due figlie, Luna e Alma. I due si sono conosciuti nel 2012 sul set di “Immaturi – Il Viaggio”, un incontro che ha segnato l’inizio di una storia d’amore che ha superato le barriere linguistiche.

La comunicazione in inglese: un inizio insolito

Rocìo ha rivelato che, all’inizio della loro relazione, non parlava italiano e quindi comunicavano in inglese. “Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l’unica a comunicare in inglese”, ha spiegato. Questa situazione ha reso il loro legame ancora più speciale, poiché l’attrice ha dovuto affrontare la sfida di imparare una nuova lingua per poter comunicare con il suo compagno. “Quando dicono che lo spagnolo e l’italiano si assomigliano, non è assolutamente vero. All’inizio era come russo per me”, ha aggiunto con un sorriso.

Un amore che evolve nel tempo

Rocìo ha anche scherzato sul fatto che, all’inizio, hanno “fatto l’amore in inglese”, un ricordo che ora sembra lontano. La conduttrice Caterina Balivo, divertita, ha chiesto se ora comunicano in italiano, e Rocìo ha risposto con un sorriso imbarazzato, lanciando cuscini sul divano. Questo scambio di battute ha dimostrato la complicità tra le due donne e ha reso l’intervista ancora più leggera e divertente.

Musica e nuove amicizie

Rocìo ha anche parlato di come la musica di Giorgia l’abbia aiutata a imparare l’italiano. “La sua musica me l’ha fatta conoscere un amico con cui, di recente, sono stata fotografata”, ha rivelato, smentendo i gossip su una presunta crisi con Raoul. La sua storia d’amore continua a essere un argomento di interesse per i fan, che seguono con attenzione ogni dettaglio della loro vita insieme.