Roberto Burioni ha deciso di rispondere su Twitter a tutti coloro che lo criticano e che pensano che quello che scrive sui social sia incoerente. Il virologo ha utilizzato un’immagine che circola sui social in cui vengono mostrati due suoi tweet.

Roberto Burioni, su Twitter arriva la risposta alle critiche

Il virologo Roberto Burioni, da quando è iniziata la pandemia, è sempre stato molto presente in televisione e sui social network. Non ha mai perso l’occasione per esprimere ciò che pensa, anche a costo di attirare critiche, tanto da diventare anche ospite fisso a Che tempo che fa. Un virologo che sembra ormai essere diventato una star, come alcuni suoi colleghi, ma che viene spesso preso di mira e criticato per ciò che scrive sui social network.

Per questo ha deciso di difendersi pubblicamente.

Roberto Burioni: “Non sono io incoerente, siete voi ignoranti”

“Un vaccino può essere sicuro ed efficace nel proteggere dalla malattia senza riuscire a bloccare l’infezione. Un esempio? Il vaccino Salk contro la poliomielite. Non sono io a essere incoerente, siete voi che siete ignoranti” ha scritto su Twitter Roberto Burioni, cercando di difendersi dalle accuse ricevute e spiegando di non essere coerente, ma di aver semplicemente scritto due post diversi.

“PS: questo è l’esempio del perché è inutile (se non dannoso) provare a fare divulgazione su Twitter. Le mie parole vengono estrapolate e distorte non solo per discreditarmi, ma anche per fare arrivare un messaggio opposto a quello corretto” ha aggiunto il virologo.

Roberto Burioni: il post a cui ha risposto

Il post a cui ha risposto Roberto Burioni è un collage di due sue frasi, scritte in due momenti diversi, che sembrano essere particolarmente incoerenti. Gli utenti di Twitter stanno facendo circolare questa foto, come a voler dimostrare che il virologo dice una cosa e poi ritrae le sue dichiarazioni e dice l’opposto. Nella prima frase si legge: “Vaccinatevi con AZ che è sicuro ed efficace“. Il virologo ha condiviso questo tweet a marzo 2021. “Purtroppo il vaccino AZ sembra non essere efficace nell’ostacolare l’infezione” ha pubblicato un mese dopo, ad aprile 2021. Molti lo hanno accusato di essere incoerente, ma il virologo ha spiegato che il vaccino può essere sicuro ed efficace anche senza bloccare l’infezione.