Un amore autentico e puro

Roberta Stoppa, l’ex moglie di Peppino di Capri, ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo al film Champagne, andato in onda su Rai 1. La pellicola, che racconta la vita del celebre cantante, ha suscitato polemiche per la sua rappresentazione della storia d’amore tra Roberta e Peppino. In un’intervista al settimanale Oggi, Roberta ha affermato che il film non rispecchia la realtà, definendo il loro legame come un amore grande e puro, lontano dalle bugie raccontate nella fiction.

Le accuse di ludopatia e tradimenti

Una delle affermazioni più controverse del film riguarda la presunta ludopatia di Roberta. Secondo la sceneggiatura, il suo personaggio sarebbe descritto come una donna che perde ingenti somme al gioco d’azzardo. Roberta ha prontamente smentito queste affermazioni, dichiarando: “Neanche sapevo giocare a poker”. Ha inoltre sottolineato che, sebbene Peppino amasse frequentare i casinò, lei non ha mai avuto problemi con il gioco. Inoltre, ha negato categoricamente qualsiasi tradimento, descrivendo la sua vita accanto al cantante come una “prigione dorata”, caratterizzata da gelosia e controlli.

Ricordi di un incontro indimenticabile

Roberta ha condiviso anche il ricordo del loro primo incontro, avvenuto nel 1958 a una festa a Ischia. Racconta di come Peppino l’abbia notata e l’abbia chiamata per nome, ma lei inizialmente non gli prestò attenzione. Solo successivamente, grazie a un amico comune, si ritrovarono a parlare e da quel momento nacque il loro amore. Roberta ha voluto chiarire che il loro matrimonio, celebrato nel 1961, è stato un passo importante e significativo, contrariamente a quanto suggerito nel film.

La vita dopo Peppino

La relazione tra Roberta e Peppino ha vissuto alti e bassi, inclusa una separazione temporanea. Roberta ha raccontato di come, dopo un periodo di tensione, si siano riuniti, ma non senza difficoltà. La nascita del loro figlio Igor ha portato ulteriori complicazioni, con Peppino che, secondo Roberta, non avrebbe sempre provveduto al mantenimento del bambino. Queste rivelazioni offrono uno sguardo più profondo sulla vita di Roberta e sulle sfide che ha affrontato accanto a un artista di successo.