Un cambiamento atteso nel pomeriggio domenicale

Il palinsesto domenicale di Rai potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. I vertici dell’emittente stanno valutando una ristrutturazione significativa, che potrebbe coinvolgere anche la storica conduttrice Mara Venier. Secondo le ultime indiscrezioni, l’intenzione è quella di rinnovare completamente la formula di “Domenica In”, creando un contenitore multi tematico che possa attrarre un pubblico sempre più variegato.

Nuove prospettive per Mara Venier

Mara Venier, icona della domenica pomeriggio, potrebbe essere parte di questo nuovo progetto, ma solo se la nuova formula rispecchierà le sue aspettative. La conduttrice, che ha dedicato anni della sua carriera a “Domenica In”, sta valutando la possibilità di dedicarsi maggiormente alla sua vita privata, soprattutto per stare accanto al marito Nicola Carraro, che ha recentemente affrontato problemi di salute. Se decidesse di continuare, potrebbe mantenere il suo stile unico di interviste, che l’ha resa così amata dal pubblico.

Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo in lizza

Massimo Giletti, un altro volto noto della domenica pomeriggio, potrebbe tornare a occupare un ruolo di rilievo nel nuovo palinsesto. Dopo aver condotto “L’Arena”, Giletti ha sempre avuto un forte legame con il pubblico e potrebbe affrontare temi di attualità e politica, che sono sempre stati al centro del suo lavoro. D’altra parte, Nunzia De Girolamo, che ha recentemente lasciato la politica, sta emergendo come una conduttrice di talento e potrebbe trovare spazio in questo nuovo contenitore, magari sostituendo Francesca Fialdini, il cui programma non ha mai riscosso il successo sperato.

Un futuro incerto ma promettente

Le voci su un possibile cambiamento nel palinsesto domenicale di Rai sono ancora da confermare, ma l’aria di novità è palpabile. La stagione 2025/2026 potrebbe essere l’occasione giusta per dare una sterzata al pomeriggio di Rai1, con un’offerta che unisca cronaca e intrattenimento. Gli appassionati di televisione dovranno attendere le prossime settimane per scoprire quali saranno le decisioni ufficiali e come si evolverà il panorama televisivo domenicale.