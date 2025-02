Un evento che celebra la bellezza e il talento

Il concorso di bellezza Miss Campi Flegrei è tornato, e con esso l’entusiasmo di giovani aspiranti modelle pronte a mettersi in gioco. Giunto alla sua dodicesima edizione, questo evento rappresenta un’importante opportunità per ragazze dai 14 ai 25 anni che desiderano avvicinarsi al mondo delle sfilate e della moda. Organizzato da Seratissime Eventi Agency, il concorso si svolgerà in diverse fasi, culminando in una finalissima che si terrà il 23 Giugno in Piazza Antonio De Curtis a Monteruscello.

Le fasi del concorso e le novità di quest’anno

Le selezioni per Miss Campi Flegrei iniziano con un’iscrizione online sul sito ufficiale <a href=" Le ragazze selezionate parteciperanno a casting di selezione, seguiti da una semifinale che porterà le migliori alla finalissima. Quest'anno, la giuria sarà composta da esperti del settore, tra cui stilisti, makeup artist e giornalisti, che valuteranno le partecipanti non solo per la loro bellezza, ma anche per il loro carisma e talento.

Un palcoscenico per il talento femminile

Il concorso non è solo un evento di bellezza, ma un vero e proprio palcoscenico per il talento femminile. La giuria di quest’edizione vedrà la partecipazione di nomi noti del mondo della televisione e della moda, tra cui Luigi Mammalella, responsabile del makeup, e Vincenzo Balestra, hair stylist di fama. Inoltre, il media partner televisivo sarà Canale 21, mentre il giornalista Gennaro Del Giudice di Cronaca Flegrea seguirà l’evento per la stampa. Le riprese saranno affidate a FilmKamera di Luigi Scotto, garantendo una copertura professionale e di alta qualità.

Un evento che unisce bellezza e cultura

Miss Campi Flegrei non è solo un concorso di bellezza, ma un evento che promuove anche la cultura e le tradizioni locali. Gli sponsor ufficiali, tra cui Invest Immobiliare come title sponsor, Ischia Sorgente Di Bellezza, Quickbite, Kyosko sushi e Body Power Fitness, dimostrano l’impegno della manifestazione nel sostenere le realtà locali e nel valorizzare il territorio. Questo concorso rappresenta un’opportunità unica per le giovani donne di esprimere se stesse e di farsi notare in un ambiente competitivo e stimolante.