Terminata la Fashion Week di Milano Rihanna vola a Parigi per l’Haute Couture. La cantante in attesa del primo figlio dal compagno ASAP Rocky, ha incantato tutti sfoggiando con orgoglio il piancione, sfidando ogni tabù…e anche il freddo!

Ecco allora qual è il brand che ha firmato il chiacchieratissimo outfit della cantante e quali sono gli altri look sfoggiati da Rihanna durante le Fashion Week e non solo.

Rihanna incinta alla Paris Fashion Week

Come dicevamo, la capitale parigina sta ospitando la settimana della moda che andrà avanti fino all’8 marzo 2022. Insieme a nomi come Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton, a presentare la sua collezione per l’autunno inverno 2022/2023 c’è anche Dior, che come altri brand ha deciso di non rinunciare alla sfilata in presenza.

In prima fila, tra gli ospiti del brand, è stata proprio Rihanna ad attirare l’attenzione con un look premaman davvero molto sensuale, scopriamolo insieme.

Rihanna conquista i social in Dior

Rihanna ha sempre curato la propria estetica e la passione per la cura della bellezza l’ha anche spinta a creare un brand di make up personale: Fenty Beauty.

Con in gravidanza la cantante e imprenditrice non rinuncia certo alla propria femminilità e alla passione per la moda, sfoggiando look molto sensuali.

Se in queste ore avete aperto i social, vi sarete sicuramente accorti che sono letteralmente inondati dalle ultime immagini che la ritraggono con un outfit firmato Dior molto particolare. Si tratta infatti di lingerie dall’effetto vedo-non-vedo, in pizzo e tulle nero e stivali al ginocchio super appuntiti in latex abbinati alla giacca in pelle anche questa lunga fino alle ginocchia. Non mancano ovviamente anche i gioielli come la serie di collane di diverse lunghezze, dal choker al ciondolo che arriva a sfiorarle il pancione.

Gli audaci look di Rihanna in gravidanza

Quello di Dior comunque è solo l’ultimo look audace sfoggiato dalla cantante in gravidanza. Ricordiamo per esempio una Rihanna paparazzata mano nella mano con il compagno mentre sfoggia un outfit composto da jeans e il pancione scoperto e anche in questo caso decorato con una serie di gioielli, sotto il lungo piumino fucisa.

La cantante si è fatta immortalare anche in un look total black super aderente composto da un paio di leggins con piccoli spacchi all’altezza del collo del piede e un top dalla scollatura profondissima.

Sempre in occasione della Paris Fashion Week Rhianna non si lascia spaventare dai gonfiori della gravidanza e sfoggia un altro look Dior ma questa volta tutto rosa cipria con un minidress effetto pelle anche questo super aderente, coperto da un lungo montone imbottito dello stesso colore e sandali animalier con tacco intrecciati fino a sotto al ginocchio. Completa il tutto una borsetta con l’inconfondibile “D” di Dior.

Insomma, sembra proprio che i look scelti da Rihanna non siano solo semplici look, ma vogliono anzi dimostrare che essere mamme, o comunque diveltarlo, non significa dover rinunciare per forza alla propria femminilità e ad indossare ciò che più ci fa sentire bene con noi stesse.