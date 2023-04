Un annuncio importante che ha entusiasmato il mondo del cinema e gli amanti del noto cartoon. Durante il panel Paramount al CinemaCon di Las Vegas, è stato infatti annunciato che Rihanna entrerà nel cast del musical d’animazione sui Puffi e presterà la sua bellissima voce a Puffetta, oltre a occuparsi della colonna sonora. L’uscita del musical prevista per l’America è il 14 febbraio 2025.

Rihanna entra nel cast del musical sui Puffi: la sua voce sarà quella di Puffetta

Durante l’evento panel di Paramount al CinemaCon di Las Vegas sono stati annunciati diversi progetti, tra cui molti lungometraggi animati, categoria sempre più amata e seguita. Tra i vari annunci che sono stati fatti, ce n’è uno in particolare che ha entusiasmato il pubblico. Si tratta della realizzazione di un musical animato sui Puffi (ancora non c’è un titolo ufficiale) per il quale è stata finalmente trovata la voce che doppierà il personaggio di Puffetta. La piccola puffa avrà la voce di Rihanna: una grande emozione per la cantante, che torna al doppiaggio dopo la bella esperienza del film Netflix Home – A casa.

Non solo Puffetta, Rihanna avrà un altro ruolo importante

Quello di Rihanna è stato uno dei primi nomi a essere stato associato al nuovo progetto animato. La nota cantante, inoltre, è stata chiamata a prendere parte al musical sui Puffi anche per un altro importante lavoro. La “Bad Riri”, infatti, dovrà anche occuparsi della colonna sonora del progetto: cioè? Pare che la cantante dovrà sia comporre, sia interpretare i brani di tutta la soundtrack: un’assegnazione niente male per Rihanna e un’occasione da non perdere assolutamente.

Insomma, pare che per Rihanna la carriera musicale sia nel pieno delle sue energie. Dopo una pausa di quasi sei anni, la cantante è tornata sulla scena musicale col botto: basti pensare ai due brani composti per la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, Lift me Up (per altro candidato all’Oscar) e Born Again. Ora è il turno del musical sui Puffi, del quale però ancora non si conoscono molti dettagli: non resta che attendere tutti gli aggiornamenti eventuali.

I Puffi: tra adattamenti cinematografici passati e nuovi musical

Sul nuovo musical sui Puffi non si hanno particolari informazioni. Oltre alla grande notizia della presenza di Rihanna nel cast e nella colonna sonora, è stata poi confermata la regia. Al timone del progetto, infatti, ci saranno Chris Miller (Shrek Terzo e Il gatto con gli stivali) e Matt Landon. La produzione è affidata a Paramount Animation in collaborazione con Nickelodeon Animation. Di tutto il resto del cast – e dei relativi doppiatori e delle relative doppiatrici – ancora non si hanno info precise.

Per quello che concerne invece gli adattamenti cinematografici de I Puffi, la storia racconta di due film live action: uno uscito nel 2011, l’altro nel 2013. L’ultimissima versione animata, invece, è datata 2017 ed è intitolata I Puffi – Viaggio nella foresta incantata.

Ora non resta che attendere l’arrivo del nuovo e coinvolgente musical dedicato ai piccoli personaggi blu: Rihanna c’è, ma non vediamo l’ora di scoprire tutto il resto.