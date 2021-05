Ricomincio da me stasera in tv, trama e cast

Stasera in prima tv su Canale 5 andrà in onda il film Ricomincio da me (2018) al cui centro c’è la protagonista Maya Vargas, impersonata da Jennifer Lopez, un’addetta alle vendite che reinventa la sua carriera. La commedia è una storia vivace diretta da Peter Segal che porta sullo schermo la crisi di una 40enne e la sua voglia di riscatto.

Ricomincio da me stasera in tv, la trama

La seconda opportunità di Maya è il centro della storia di Ricomincio da me, stasera in onda in prima tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Jennifer Lopez, alias Maya Vargas, è un’addetta alle vendite in una catena di supermercati. Nonostante i molti sacrifici fatti nella vita, non riceve la promozione che si aspettava e decide di prendersi la sua rivincita.

Capisce che non può avere il lavoro che si merita e fare una carriera senza una laurea, e così, il figlio della migliore amica, esperto di computer, le costruisce un curriculum falso pieno di titoli ed esperienze per farla assumere presso la Franklin & Clarke (F&C), una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke. Maya all’inizio è delusa per questa truffa architettata a sua insaputa ma poi capisce che potrebbe essere la sua seconda occasione per dimostrare al mondo il suo valore.

Maya entra quindi alla F&C come consulente e lì conosce Zoe, interpretata da Vanessa Hudgens, figlia e braccio destro di Clarke, e con lei si trova coinvolta nella realizzazione di un nuovo prodotto. Per fare ciò, le due sono a capo di rispettive squadre, quella di Zoe ha le risorse migliori dell’azienda mentre quella di Maya quelli considerati “gli scarti”. Nel frattempo tra le due si crea un legame sempre più confidenziale che porta alla luce una scottante verità che riguarda il passato di Maya. Alcune gelosie tra colleghi mettono in bilico il posto di Maya nell’azienda però alla fine il suo team riesce a ideare una crema per il corpo interamente naturale che risulta vincente.

Anderson, soddisfatto della sua performance, vuole assumerla stabilmente e fa presentare a lei il prodotto davanti alla stampa. Sentito che è giunto il momento di dire la verità, Maya rivela di aver mentito sul suo curriculum e tutti la perdonano, ad eccezione di Zoe che torna a Londra per riprendere una scuola d’arte abbandonata tempo prima. Una volta diplomata, Zoe torna negli Stati Uniti e darà a Maya un’altra occasione.

Ricomincio da me stasera in tv, trama e cast

Le protagoniste della storia sono Jennifer Lopez nei panni di Maya Vargas e Vanessa Hudgens che interpreta Zoe. Con loro ci sono Leah Remini nel ruolo di Joan e Treat Williams in quello di Anderson Clarke. Annaleigh Ashford è Hildy, Dan Bucatinsky è Arthur, Milo Ventimiglia è Trey e Freddie Stroma è Ron Ebsen.

Ricomincio da me stasera in tv, trama e curiosità

La commedia esce nei cinema nel 2018 con il titolo “Second Act” con la regia di Peter Segal. Joan, la migliore amica di Maya e amica di Jennifer Lopez anche nella vita, era già divenuta famosa per il documentario La mia fuga da Scientology. Il locale nel quale sono state registrate le riprese del Value Shop esiste anche nella realtà ed è il Food Bazaar nel Queens, che, durante le riprese, era rimasto aperto al pubblico per volontà del regista che riteneva la presenza dei clienti una componente credibile per le scene.