Rich Paul è l’agente dell’NBA e pare sia anche il nuovo fidanzato della cantante Adele. I due sarebbero stati visti insieme in un palazzetto sportivo, e sarebbe anche la loro prima uscita in pubblico. Come riporta il giornalista sportivo Brian Windhorst nel suo podcast The Lowe Post:

Rich Paul ha portato la sua ragazza alla partita e l’ha fatta sedere accanto a LeBron.

Quello che per un attimo era sfuggito, viste le mascherine, era che la ragazza in questione fosse proprio la cantante britannica Adele. Immediatamente paparazzati, le foto hanno già fatto il giro dei social e si vocifera sulla loro relazione.

Chi è Rich Paul

Sicuramente il nome di Adele è quello più noto all’interno della coppia, ma possiamo dire che anche Rich Paul ha la sua notorietà. In quanto agente dell’NBA magari la sua fama è più circoscritta agli amanti del basket o in America.

Infatti, quando i due sono stati pizzicati insieme, quello famoso era proprio lui in quanto migliore amico ed agente di LeBron James.

Adele a causa della mascherina e della sua recente perdita di peso, congiunti alle sue scarse apparizioni e presenza sui social; ha reso più difficile la sua identificazione al fianco di Rich. Nonostante ciò, non c’è voluto molto prima che qualcuno la riconoscesse. I due non hanno né confermato né negato la relazione, ma erano già settimane che si vociferava che Rich Paul si stesse frequentando con una pop-star.

Rich Paul, ha 40 anni e la sua ultima relazione seria risale a Jennifer Meyer, figlia di uno dei più potenti produttori di Hollywood. Per quanto riguarda Adele invece, nonostante altri flirt da lei smentiti che le erano stati attribuiti, pare che il suo unico grande amore resti l’ex marito Simon Konecki. I due sono stati legati per 8 anni, e hanno avuto anche un figlio Angelo, che adesso vanta l’età di 7 anni. La relazione è finita nel 2019 e Adele ne è rimasta molto delusa, quindi speriamo che Rich possa essere una ventata d’aria fresca per la pop-star.