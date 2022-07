Ricatto d’amore: trama e cast

Questa sera, mercoledì 5 luglio 2022, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film Ricatto d’amore, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Un film di grande successo, tra i migliori risultati dell’attrice.

Ricatto d’amore: la trama

Questa sera, mercoledì 5 luglio 2022, in prima serata su Rai 1, andrà in onda Ricatto d’amore, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Il film racconta la storia dell’editor Margaret Tate, una donna molto determinata, che sa molto bene quello che vuole, soprattutto per quanto riguarda la sua vita professionale. La donna è una manager incredibilmente esigente, in modo particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret è canadese, ma vive a New York.

Il suo capo, improvvisamente, l’avverte che dovrà rientrare in Canada, perché il suo visto è scaduto. La donna cerca un modo per non essere licenziata e annuncia il suo matrimonio con Andrew, che è particolarmente riluttante all’idea, ma decide di cedere al ricatto di Margaret, che ha minacciato di licenziarlo. L’uomo accetta, ma ad una condizione, ovvero che lei, alla fine della messa in scena, lo nomini redattore. La donna accetta la proposta.

I due, però, vengono denunciati da un vecchio dipendente e vengono interrogati sulla conoscenza reciproca. Per questo Margaret va in Alaska a conoscere la famiglia di Andrew e si rende conto che forse quel finto matrimonio non è stata poi un’idea così sbagliata. L’amore arriva quando meno se lo aspetta.

Ricatto d’amore: il cast

Ricatto d’amore è un film diretto da Anne Fletcher e scritto da Pete Chiarelli. È stato prodotto da Alex Kurtzman e Roberto Orci e distribuito da Disney. Il cast completo del film è:

Sandra Bullock – Margaret Tate;

– Margaret Tate; Ryan Reynolds – Andrew Paxton;

– Andrew Paxton; Mary Steenburgen – Grace Paxton;

– Grace Paxton; Craig T. Nelson – Joe Paxton;

– Joe Paxton; Betty White – Nonna Annie;

– Nonna Annie; Denis O’Hare – Mr. Gilbertson;

– Mr. Gilbertson; Malin Akerman – Gertrude;

– Gertrude; Oscar Nunez – Ramone;

– Ramone; Aasif Mandvi – Bob Thurber;

– Bob Thurber; Michael Nouri – Presidente Bergen;

– Presidente Bergen; Michael Mosley – Chuck;

Ricatto d’amore: curiosità

Ricatto d’amore è una pellicola molto conosciuta, andata anche in onda più volte in replica, il cui titolo originale era The Proposal e doveva avere come protagonista Julia Roberts, che ha lasciato il posto a Sandra Bullock. Per la famosa attrice è stata un’occasione incredibile, che l’ha portata a vincere il premio Teen Choice Award come Migliore attrice in una commedia. Il film ha conquistato moltissimo il pubblico più giovane ed è riuscito a vincere anche come miglior film romantico e miglior commedia ai People’s Choice Awards. Un successo da 317 milioni, tra i migliori risultati dell’attrice. Il film è principalmente ambientato in Alaska, ma le riprese sono state effettuate nel Massachusetts, mentre alcune scene nella casa editrice sono state girate a New York. Ricatto d’amore è uscito al cinema il 12 giugno 2009 in America e il 3 settembre dello stesso anno in Italia e la colonna sonora è stata curata da Aaron Zigman, che ha registrato con la Hollywood Studio Symphony al Sony Scoring Stage.