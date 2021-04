La Regina Elisabetta ha indossato una spilla dal significato particolare ai funerali del consorte Filippo. Il funerale del principe si è tenuto, come previsto, nella Cappella di San Giorno. Abituati a vederla in circostanze decisamente diverse, la Regina in dolore è passata come un’immagine particolarmente toccante per il mondo intero.

Per il funerale indossava una spilla che non si è potuto far a meno di notare.

La spilla della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta indossava una spilla dall’importante significato. L’oggetto è una preziosa creazione dei gioiellieri Hunt e Roskell, andato in dono alla Regina Mary in occasione del suo matrimonio con il duca di York. La spilla Richmond è un’eredità che Elisabetta ha ricevuto dalla nonna Mary. Nello specifico, la spilla prende il nome “Richmond” in omaggio alla città che la donò nel 1883 alla Regina Mary.

Le celebrazioni funerarie del principe Filippo non sono da annoverare come unica occasione in cui la Regina ha indossato la preziosa spilla. Numerose, infatti, sono le foto in cui Elisabetta è immortalata con addosso l’oggetto. Indossata sempre durante eventi particolarmente importanti, di ordine sia pubblico che privato. Fra gli eventi in cui era già stata mostrata in tutto il suo splendore si ricorda il matrimonio di Harry e Meghan nel 2018.

Matrimonio che, come è risaputo, ha creato non pochi problemi alla casa reale britannica.

La spilla Richmond: qual è il significato

Il gioiello ha insomma un significato molto importante ed è volutamente indossato dalla Regina per trasmetterne la valenza simbolica. Questa valenza, in occasione del funerale del principe Filippo, potrebbe prestarsi a diverse letture. La spilla, come accennato, era già stata utilizzata per il matrimonio di Harry, un momento di grande gioia per Filippo ed Elisabetta. I duchi si sono sposati nella stessa cappella in cui si è svolto il funerale di Filippo. Dunque una spilla connessa non soltanto alla dinastia di Elisabetta, ma anche ai momenti più importati vissuti con al suo fianco il principe. Non per ultima, la felice occasione del suo 90esimo compleanno che ha visto la Regina Elisabetta indossare il gioiello.