La Regina Elisabetta non è solo la sovrana dell’Inghilterra, ma anche un’imprenditrice di spicco. L’ultimo prodotto lanciato, strano ma vero, è un ketchup “reale”, perfetto per insaporire i piatti.

La Regina Elisabetta diventa imprenditrice

Avere 95 anni e non sentirli: stiamo parlando della Regina Elisabetta.

Sovrana dell’Inghilterra, icona di stile e, dulcis in fundo, imprenditrice di spicco. Dopo la morte del consorte Filippo, la Queen si è buttata a capofitto nel lavoro e ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto. Strano ma vero, la mamma del principe Carlo, ha pensato di ideare un ketchup reale che, a quanto pare, sta già andando a ruba. Si tratta di una salsa al pomodoro molto simile a quelle che si trovano in commercio, ma con qualche ingrediente in più.

Nello specifico, viene prodotta con i pomodori di Sandringham e, neanche a dirlo, non è per niente economica.

La Regina Elisabetta è imprenditrice: il ketchup reale

Il ketchup reale della Regina Elisabetta porta il suo nome. Si chiama The Queen’s Tomato Sauce ed è una salsa al pomodoro aromatizzata con datteri, succo di mela e spezie. “Vivace e fruttata, l’ideale per la colazione o per insaporire i piatti in qualsiasi altro momento della giornata“: questa la descrizione che lo staff della sovrana d’Inghilterra ha utilizzato per lanciare sil mercato il ketchup reale.

Il packaging, ovviamente, è curato nei minimi dettagli, come se fosse uno dei tanti look che la Queen utilizza per le uscite pubbliche.

Una bottiglia di vetro trasparente, con un’etichetta che, oltre alle immagini dei pomodori, riporta il marchio Royal Estate. Quest’ultimo presenta la corona gold e il logo Sandringham, ovvero la residenza reale in cui la salsa viene prodotta.

Quanto costa il ketchup reale?

Il ketchup reale dal packaging so cool ha un prezzo tutt’altro che economico. The Queen’s Tomato Sauce viene venduto in confezioni da 295 grammi al prezzo di 6,99 sterline, ovvero quasi 9 euro. Una cifra da capogiro se messa a confronto con i prezzi basic delle altre salse al pomodoro inglesi. Una scatola di queste, infatti, viene 60 pence ogni 460 grammi. Insomma, una bella differenza, soprattutto considerando il prezzo al chilo.

La salsa della Regina Elisabetta, almeno stando alla descrizione fatta da coloro che hanno seguito la campagna promozionale, è perfetta per aggiungere un tocco speziato alle patatine, anche se può essere abbinata a qualsiasi altre pietanza prelibata. Pertanto, non si discosta molto da tutti gli altri ketchup che si trovano in commercio. Quante saranno le persone pronte a spendere 9 euro per The Queen’s Tomato Sauce? Di certo, come tutti i prodotti ‘sponsorizzati’ dalla sovrana, il successo è assicurato. D’altronde, la Regina ha uno staff di tutto rispetto che, prima di lanciare la salsa, avrà fatto tutte le indagini di mercato del caso. Insomma, 95 anni, sovrana e imprenditrice molto apprezzata: la mamma di Carlo d’Inghilterra non potrebbe desiderare di più.