Un accordo strategico per il mondo della bellezza

Il mondo della bellezza italiana si arricchisce di una nuova partnership che promette di rivoluzionare l’esperienza di acquisto. Rebeya, il brand di make-up fondato da Belén Rodríguez, ha siglato un accordo esclusivo con Pinalli, la catena di Beauty Store che conta 81 punti vendita in Italia. Da lunedì 3 marzo, i prodotti Rebeya saranno disponibili non solo negli store fisici, ma anche online, offrendo così un accesso facilitato a tutte le appassionate di bellezza.

Un passo importante per Rebeya

Questa collaborazione rappresenta un traguardo significativo per Rebeya, che per la prima volta entra nel retail fisico attraverso una rete già affermata. Carlo Bianchini, Amministratore Delegato di Rebeya, ha dichiarato: “Si tratta di un traguardo che porta la nostra visione ancora più lontano, per chi vuole vivere la bellezza come atto di espressione autentica”. Questo accordo non solo consolida il percorso di crescita del brand, ma offre anche un’esperienza beauty più completa e accessibile.

Il lancio del glossy lip balm “Bebe Libre”

In concomitanza con il lancio nei negozi Pinalli, Rebeya presenta il suo nuovo prodotto: il glossy lip balm “Bebe Libre”. Questo innovativo balsamo labbra è disponibile in cinque tonalità: nude, rosa chiaro, ciclamino, rosso ciliegia e marrone, pensato per soddisfare le esigenze di ogni donna. Raffaele Rossetti, Presidente e AD di Pinalli, ha sottolineato l’importanza di supportare brand indipendenti come Rebeya, offrendo loro una vetrina privilegiata per connettersi con un pubblico sempre più attento alla qualità.

Una visione condivisa per il futuro della bellezza

Rebeya, lanciato nel 2024 in collaborazione con Rougj Group e Freeda Media, si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’uso di materiali pregiati. Il design contemporaneo dei suoi prodotti celebra la femminilità in tutte le sue forme, rendendoli unici nel panorama del make-up. L’esclusività è uno degli elementi chiave della strategia di Pinalli, che seleziona con cura i marchi con cui collabora, garantendo ai clienti un’esperienza di acquisto distintiva e memorabile.