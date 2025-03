Un incontro inaspettato al Royal College of Nursing

Durante una recente visita al Royal College of Nursing, Re Carlo ha sorpreso tutti con un’esibizione di primo soccorso che ha strappato sorrisi e risate. Mentre eseguiva un massaggio cardiaco su un manichino, il sovrano ha mostrato non solo le sue abilità, ma anche un lato più leggero e umano, coinvolgendo i presenti in un momento di ilarità. Questo evento, che mirava a sensibilizzare i giovani sull’importanza delle tecniche di pronto soccorso, si è trasformato in un vero e proprio show, grazie alle espressioni buffe e al buonumore del Re.

Un momento di formazione e divertimento

La visita di Re Carlo al college non è stata solo un’occasione per ridere, ma anche un’importante opportunità per i giovani infermieri di apprendere. Guidato dalla giovane infermiera Mia Alami, il sovrano ha eseguito 28 compressioni toraciche, dimostrando un impegno sincero nel voler trasmettere l’importanza delle manovre di rianimazione. Mia ha raccontato con entusiasmo l’esperienza, sottolineando come Carlo abbia seguito le sue indicazioni con attenzione, rendendo il tutto ancora più divertente e coinvolgente.

Un messaggio di responsabilità sociale

Nonostante il tono leggero dell’evento, il messaggio di fondo era serio: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del primo soccorso. Re Carlo ha anche osservato altre esercitazioni, come la rimozione di ostruzioni dalla gola, e ha premiato un giovane cadetto per il suo impegno. Con un caffè condiviso con gli allievi, il sovrano ha espresso il suo orgoglio per il loro lavoro, sottolineando quanto sia fondamentale il loro ruolo nel futuro della sanità. Questo incontro ha dimostrato che anche le figure più alte della società possono avvicinarsi ai temi di salute e sicurezza con un sorriso, rendendo l’apprendimento un’esperienza piacevole e memorabile.