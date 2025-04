Un arrivo trionfale a Roma

Re Carlo e Camilla hanno fatto il loro ingresso a Roma in grande stile, scortati da jet militari che hanno annunciato con un rombo assordante l’inizio della loro visita di Stato. Questo viaggio, che si svolgerà in quattro giorni, ha come obiettivo principale quello di celebrare i legami storici e culturali tra la Gran Bretagna e l’Italia. All’aeroporto di Ciampino, i reali sono stati accolti dall’ambasciatore del Regno Unito, Edward Llewellyn, che ha sottolineato l’importanza di questa visita per rafforzare i legami tra le due nazioni.

Un amore profondo per l’Italia

Durante la cerimonia di benvenuto, Llewellyn ha evidenziato l’amore che Re Carlo e Camilla nutrono per l’Italia, descrivendo come la cultura, il cibo e le tradizioni italiane risuonino profondamente in loro. Questo tour non è solo un evento ufficiale, ma rappresenta anche un’opportunità per i reali di esplorare e apprezzare le bellezze del nostro Paese. La visita di Stato si preannuncia ricca di eventi significativi, che metteranno in luce il meglio di entrambe le nazioni.

Un look regale e sobrio

Camilla ha scelto un abito blu navy, simbolo di regalità, per il suo primo look in questo tour. L’abito, decorato con una passamaneria lucida, è stato abbinato a una giacca per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. La Regina ha optato per un look sobrio, con gioielli e accessori ridotti al minimo, riservando il meglio per il banchetto di Stato che si terrà in occasione dell’anniversario di matrimonio con Carlo. Nonostante le recenti difficoltà di salute del Re, entrambi sono apparsi di ottimo umore e pronti a vivere questa esperienza unica.