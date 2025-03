Un viaggio significativo per i Reali britannici

Re Carlo e Camilla, Duca e Duchessa di Cornovaglia, si preparano a un viaggio in Italia dal 7 al 10 aprile, un evento che non solo segna il loro anniversario di nozze, ma rappresenta anche un’importante occasione per rinsaldare i legami con la Chiesa cattolica. La visita, confermata da Buckingham Palace, include un incontro con Papa Francesco, nonostante le attuali condizioni di salute del Pontefice, attualmente ricoverato per una polmonite bilaterale.

Un’agenda ricca di impegni

Durante il soggiorno, i Sovrani britannici non si limiteranno a una semplice visita turistica. Il programma prevede incontri con figure di spicco della politica italiana, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inoltre, parteciperanno a un banchetto di Stato presso il Palazzo del Quirinale, un evento che sottolinea l’importanza della diplomazia culturale e politica tra i due Paesi.

Tradizioni e protocolli da rispettare

In occasione dell’incontro con Papa Francesco, Camilla dovrà seguire un rigido dress code, indossando un abito di colore scuro, in linea con le tradizioni che regolano tali incontri. È interessante notare che, mentre il bianco è riservato alle Regine cattoliche, Camilla, essendo anglicana, dovrà rispettare queste norme. Questo aspetto evidenzia l’importanza del protocollo reale e le tradizioni che accompagnano le visite ufficiali.

Un incontro storico

Se tutto andrà secondo i piani, Carlo diventerà il primo Monarca britannico a visitare la Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, un luogo di grande significato storico e religioso. Questo incontro non solo celebra il Giubileo della Chiesa cattolica, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare i legami tra la Chiesa d’Inghilterra e il Vaticano, un tema di grande rilevanza nel contesto attuale.

Un tour che celebra la cultura italiana

Oltre agli incontri ufficiali, il viaggio prevede anche momenti di celebrazione della cultura italiana. Dopo Roma, Carlo e Camilla si dirigeranno a Ravenna, dove parteciperanno alle celebrazioni per l’anniversario della liberazione dall’occupazione nazista. La visita alla tomba di Dante e al museo di Byron da parte di Camilla rappresenta un omaggio alla ricca storia culturale dell’Italia, un aspetto che i Reali britannici non intendono trascurare.