Razzie Awards 2023: le nominations

I Razzie Awards sono tornati: il 2023 non vede l’ora di accogliere la serata dedicata ai peggiori film dell’anno. Nella notte del 22 gennaio 2023 sono state rese note tutte le nominations: scopriamole insieme.

Razzie Awards 2023: tutte le nominations

Sembra uno scherzo, ma è la verità; la cerimonia dei Razzie Awards è dedicata ai film peggiori dell’anno 2022. Pur sempre premi, i Razzie Awards 2023 vedranno salire sul palco dei “peggiori” diverse pellicole.

Nella notte del 22 gennaio 2023 (ora italiana) sono state annunciate tutte le nominations per la nuova edizione 2023 dei Razzie Awards. La cerimonia dei Razzie Awards 2023 è prevista per l’11 marzo 2023.

Peggiore film

Blonde;

Disney’s Pinocchio;

Good Mourning;

The King’s Daughter;

Morbius

Peggiore attore

Colson Baker (Machine Gun Jelly in Good Mourning);

Pete Davidson (voce in Marmaduke, Sansone);

Tom Hanks (Geppetto in Disney’s Pinocchio);

Jared Leto in Morbius;

Sylvester Stallone in Samaritan

Peggiore attrice

Ryan Kiera Armstrong in Firestarter;

Bryce Dallas Howard in Jurassic World – Il Dominio;

Dianek Keaton in Mack & Rita;

Kaya Scodelario in The King’s Daughter;

Alicia Silverstore in Sharks -Incubo dagli abissi

Peggiore Remake/Rip-Off/Sequel

Blonde;

Entrambi i sequel di 365 giorni: 365 giorni – Adesso e Altri 365 giorni;

Dinsey’s Pinocchio (di Robert Zemeckis);

Firestarter;

Jurassic World – Il Dominio

Peggiore attrice non protagonista

Adria Arjona, Morbius;

Lorraine Bracco voce in Disney’s Pinocchio;

Penelope Cruz, Secret Team 355;

Bingbing Fan, Secret Team 355 e The King’s Daughter;

Mira Sorvino, Lamborghini – The Man Behind The Legend

Peggiore attore non protagonista

Pete Davidson in Good Mourning (cameo);

Tom Hanks in Elvis;

Xavier Samuel in Blonde;

Mod Sun in Good Mourning;

Evan Williams in Blonde

Peggiore coppia sullo schermo

Colson Baker Machine Gun Kelly e Mod Sun in Good Mourning;

Entrambi i veri personaggi nella scena fittizia nella camera da letto della Casa Bianca in Blonde;

Tom Hanks e la sua protesi di lattice in Elvis;

Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne, Blonde;

Entrambi i sequel di 365 giorni (rilasciati nel 2022)

Peggiore regista

Judd Apatow in Nella bolla;

Colson Baker Machine Gun Kelly e Mod Sun in Good Mourning;

Andrew Dominik in Blonde;

Daniel Espinosa in Morbius;

Robert Zemeckis in Disney’s Pinocchio

Peggiore sceneggiatura

Blonde, adattato per lo schermo da Andrew Dominik dal romanzo-biografia di Joyce Carol Oates;

Pinocchio, sceneggiatura di Robert Zemeckis e Chris Weitz (non autorizzata dalla Proprietà di Carlo Collodi);

Good Mourning, “scritto” da Machine Gun Kelly e Mod Sun;

Jurassic World – Il Dominio, sceneggiatura di Emily Carmichael e Colin Trevorrow, soggetto di Trevorrow e Derek Connolly;

Morbius, adattamento del soggetto e sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

A quanto pare Blonde ha raccolto numerose nominations nella categoria “peggio”: come la prenderà il team di attori? Lo scopriremo la sera dell’11 marzo 2023, quando a Los Angeles andrà in onda l’edizione 2023 dei Razzie Awards. La prima edizione risale al 1981, quando John J.B. Wilson, il fondatore, decise di ricreare il mood degli Oscar, ma al negativo. Il premio sarà, come da tradizione, un lampone appoggiato su un nastro Super 8 dipinto in oro, frutto tradizionalmente lanciato dal pubblico scontento direttamente verso il palco: ci sarà da divertirsi.