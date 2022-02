Mirna Casadei, figlia del compianto re del liscio, Raoul Casadei, si è sfogata via social per il mancato omaggio a suo padre a Sanremo 2022.

Mirna Casadei contro Amadeus

Mirna Casadei ha affidato ai social la sua amarezza per la mancanza di un omaggio a suo padre, il compianto Re del liscio Raoul Casadei, a Sanremo 2022.

Come lei anche suo fratello Mirko aveva lamentato via social che, durante la kermesse, non si fosse speso tempo neanche per un applauso al musicista, scomparso nel 2021 a causa del Coronavirus. Durante la serata non sono mancati applausi e omaggi verso molti altri celebri artisti del panorama italiano, come Lucio Dalla e Raffaella Carrà.

“Mi dispiace Festival di Sanremo e Amadeus, ma stavolta avete pestato una cacca, che non ha deluso solo me e probabilmente la mia famiglia, ma ha offeso gli italiani, legati alla loro terra, alle loro radici e alle tradizioni”, ha scritto Mirna Casadei via social, e ancora: “Raoul è stato e sarà sempre un artista e un uomo amatissimo dalla gente, da tutta l’Italia, dagli italiani di tutte le regioni, delle città e dei più piccoli paesini, di tutti i ceti sociali, dagli italiani emigrati all’estero, dagli addetti lavori, dalla stampa, da tutti.

Al di là dei gusti musicali. È una questione umana e culturale.Come hanno detto Marco Mengoni e Filippo Scotti, se hai una tastiera puoi dire quello che ti pare, ma non puoi dire “quel ca**o che ti pare”. C’è un limite. Allo stesso modo se hai in mano il potere puoi decidere quello che ti pare, ma non puoi decidere “quel ca**o che ti pare”. C’è un limite.”

Mirko Casadei: lo sfogo

Alle parole di Mirna Casadei hanno fatto eco quelle del fratello Mirko, che invece ha scritto:

“Non cerco la polemica. Il festival è stato molto bello e completo e va detto anche va ribadito che Raoul è stato un personaggio molto importante della musica italiana e coincidenza vuole che si ammalò l’anno scorso proprio durante i giorni di Sanremo. A volte mi viene da pensare che questa musica sia trattata come se fosse figlia di un dio minore. Raoul ha avuto una grande importanza. Quando se ne andò la sua morte ebbe parecchia risonanza. Un po’ comunque me lo aspettavo e in tanti mi hanno scritto che me lo aspettavo. E quindi ripeto, non cerco la polemica.”

Raoul Casadei: la scomparsa

Raoul Casadei è morto il 13 marzo 2021 per le conseguenze di Covid-19. Insieme alla moglie Pina il Re del liscio romagnolo aveva avuto tre figli: Mirna, Mirko e Carolina.