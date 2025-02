Scopri come la regina di Giordania ha incantato con il suo look al Palazzo Apostolico.

Un incontro di grande importanza

Nei giorni scorsi, la regina di Giordania, Rania Al Abdullah, ha partecipato a un importante summit internazionale sui diritti dei bambini, tenutosi al Palazzo Apostolico in Vaticano. Questo evento ha visto la presenza di illustri personalità, tra cui la senatrice a vita Liliana Segre e Papa Francesco. La regina Rania, nota per la sua eleganza e il suo stile raffinato, ha saputo catturare l’attenzione di tutti con un look impeccabile, perfettamente in linea con l’occasione.

Il trucco naturale e sofisticato

Per questo incontro formale, Rania ha scelto un trucco dai toni nude, che ha esaltato la sua bellezza naturale. Il focus del suo make-up era sugli occhi, resi intensi da un mascara volumizzante e da una matita scura sapientemente sfumata. Le sue sopracciglia, folte e ben curate, hanno aggiunto profondità al suo sguardo, un tratto distintivo del suo beauty look. La regina ha optato per un incarnato luminoso, privo di contouring, che ha messo in risalto la sua pelle radiosa e sana.

Capelli da sogno e stile iconico

Rania di Giordania non ha trascurato nemmeno i capelli, mantenendo il suo iconico balayage nei toni del miele e del caramello. Questo hairstyle, caratterizzato da onde morbide e naturali, è uno dei più ammirati e copiati, specialmente tra le donne over 50. Per ottenere questa piega, la regina utilizza prodotti specifici, come shampoo anti-giallo e maschere nutrienti, che garantiscono luminosità e salute alla sua chioma. La cura dei capelli è fondamentale per lei, e si riflette nella bellezza e nella vitalità delle sue onde.

Un esempio di eleganza e discrezione

Rania di Giordania è un esempio di come si possa essere eleganti e al contempo discreti. La sua capacità di adattarsi alle diverse situazioni, mantenendo sempre un aspetto curato e raffinato, la rende una figura ammirata a livello internazionale. Anche in un contesto formale come quello del Vaticano, la regina ha dimostrato di conoscere perfettamente le regole dell’etichetta, riuscendo a inserirsi con grazia e naturalezza. La sua presenza al summit non è stata solo un momento di rappresentanza, ma anche un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei bambini, un tema a cui tiene profondamente.