Un momento di gioia al Palazzo Reale

La Regina Rania di Giordania ha recentemente condiviso un video toccante sui social, mostrando la gioia della sua famiglia per l’arrivo della piccola Amina. Questo evento ha portato grande felicità al Palazzo Reale, dove la sovrana e il Re Abdullah sono diventati nonni-bis. La nascita di Amina, figlia della Principessa Iman e di Jameel Thermiotis, rappresenta un nuovo capitolo nella storia della famiglia reale giordana.

Il video che emoziona

Nel filmato condiviso su Instagram, Rania mostra momenti privati e intimi della famiglia, con il Re Abdullah che sorride felice accanto alla figlia. La Principessa Salma e il neo papà Jameel sono tra i protagonisti, mentre la piccola Iman osserva curiosa la sua cuginetta. Queste immagini rivelano non solo la gioia per la nuova arrivata, ma anche l’affetto che unisce i membri della famiglia reale.

Un abbraccio che parla di stima

Un momento particolarmente significativo del video è l’abbraccio tra Rania e la nuora Rawja. Questo gesto sottolinea la stima e il legame che le unisce, evidenziando l’importanza della famiglia nella cultura giordana. Entrambe le donne hanno scelto outfit simili, con abiti casual e un trucco leggero, che riflettono la loro eleganza e semplicità.

Un messaggio di amore e gratitudine

Rania ha espresso la sua gioia per la nascita di Amina con un post dolce e affettuoso, ringraziando Dio per la nuova benedizione nella loro vita. La sovrana ha condiviso la sua emozione per il fatto che la figlia Iman è diventata madre, un traguardo che segna un momento di grande felicità per tutta la famiglia. La gioia di Rania è palpabile, e il video rappresenta un bellissimo ricordo di un momento speciale.

Un legame familiare forte

La condivisione di questi momenti intimi sui social non solo avvicina la famiglia reale ai cittadini, ma mostra anche il forte legame che esiste tra i membri della famiglia. La Regina Rania, con il suo approccio caloroso e affettuoso, continua a ispirare molte persone, dimostrando che la famiglia è al centro della sua vita. La nascita di Amina è un motivo di celebrazione e un simbolo di continuità per la famiglia reale giordana.