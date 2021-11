Ragusa, bimba di 7 anni morta soffocata durante il sonno

Tragedia a Ragusa, dove una bimba di 7 anni è morta soffocata durante il sonno: a scoprire il dramma sono stati i genitori che, una volta svegliatisi, si sono accorti che la loro figlia non respirava più.

Bimba morta nel sonno a Ragusa

I fatti hanno avuto luogo nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre 2021. Francesca stava dormendo quando, per cause ancora da accertare, ha accusato un malore improvviso che l’ha portata al soffocamento senza riuscire a chiedere aiuto a mamma e papà.

I due si sono accorti della tragica fatalità quando hanno provato a svegliarla alle prime ore del mattino. Trovata la bimba priva di sensi, hanno subito allertato i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla se non constatare il suo decesso.

Secondo le prime informazioni trapelate sarebbe rimasta vittima di un’improvvisa occlusione alle vie respiratorie seguita ad un malore.

Bimba morta nel sonno a Ragusa: nessuna autopsia

Non essenodci dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte nel sonno, non è stata dispsta l’autopsia e il corpo di Francesca è già a disposizione dei parenti per lo svolgimento dei funerali, in programma nel primo pomeriggio di venerdì 5 novembre presso la Chiesa del Preziosissimo Sangue a Ragusa.