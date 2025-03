Un evento imperdibile per gli amanti della musica

Il primo giugno si svolgerà a Roma il tanto atteso Radio Zeta Future Hits Live 2025, un festival musicale che celebra la Generazione Zeta. Questo evento, giunto alla sua quarta edizione, promette di offrire un’esperienza unica e coinvolgente, perfetta per dare il via alla stagione estiva. La location scelta è il suggestivo Centrale del Foro Italico, un palcoscenico ideale per accogliere artisti di fama e un pubblico entusiasta.

Le conduttrici del festival

Quest’anno, la conduzione sarà affidata a due volti noti e amati dal pubblico: Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati. Paola, già veterana del festival, porterà la sua esperienza e il suo carisma, mentre Giulia, al suo secondo anno di conduzione, aggiungerà un tocco di freschezza e passione. Insieme, le due conduttrici sono pronte a coinvolgere il pubblico con la loro energia e il loro entusiasmo.

Una line-up stellare di artisti

Il festival si preannuncia ricco di sorprese, con una line-up che include alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana. Tra gli artisti già annunciati troviamo Bresh, Clara, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Joan Thiele, Noemi e Rkomi. Non mancheranno anche Tony Effe, The Kolors, Serena Brancale e Sarah Toscano. Inoltre, il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, si esibirà con il suo brano Balorda nostalgia, mentre Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Biglietti e social media

I biglietti per assistere a questo evento imperdibile sono già disponibili su TicketOne. Gli appassionati possono seguire l’evento anche sui social, utilizzando l’hashtag ufficiale #radiozetaFHL25 per commentare e condividere le proprie emozioni durante il festival. Con una line-up così ricca e variegata, Radio Zeta Future Hits Live 2025 si prepara a regalare al pubblico una serata indimenticabile, ricca di musica pop, rap e indie, perfetta per accompagnare l’estate 2025.