Rachele Baccan è la figlia del comico Andrea Pucci. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Rachele Baccan, chi è la figlia di Andrea Pucci? La biografia

Rachele Baccan è nata il 21 aprile del 2005, ha quindi 19 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Rachele è l’unica figlia del comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo Andrea Pucci, il cui vero nome è Andrea Baccan. Il comico nei suoi primi sketch interpretava spesso un personaggio di nome Pucci, perciò ha deciso di usarlo come pseudonimo. La mamma di Rachele è la prima moglie di Andrea Pucci, di cui però non si sa quasi nulla, compreso il nome. Non sono rese note le informazioni riguardanti il percorso di studi di Rachele, sappiamo però che è molto appassionata di musica e che ha ereditato il talento comico del padre. La giovane Rachele è stata spesso protagonista di alcuni sketch del padre, col quale ha un ottimo rapporto. Nel 2016 Rachele, con la complicità de Le Iene, ha organizzato uno spietato scherzo al padre. Inoltre Rachele è stata anche protagonista di alcuni video condivisi da Pucci sui social.

Andrea Pucci è oggi uno dei comici più amati in Italia, classe 1965, ma prima di diventare un comico ha lavorato nella tabaccheria di famiglia a Milano. Poco dopo ha lavorato come gioielliere anche se il suo desiderio più grande era quello di fare il comico per far ridere le persone. Il primo a notarlo è stato Tiberio Timperi che lo ha proposto al programma “La sai l’ultima?“. Da lì è iniziata la sua gavetta televisiva che lo ha portato al successo. Andrea Pucci nel corso degli anni lo abbiamo visto in tanti programmi, quali “Sotto a chi tocca”, “Quelli che il calcio”, “Colorado”, “Tiki Taka – il calcio è il nostro gioco”, “Maurizio Costanzo Show”, “Vuoi scommettere”, “La pupa e il secchione e viceversa” e “Italia 1 on stage – Pucci Show”.

Rachele Baccan: la vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Rachele Baccan. Sappiamo solamente che ha un rapporto davvero speciale con suo padre, Andrea Pucci, il quale, in uno dei suoi spettacoli, le ha dedicato una lettera davvero commovente. Queste le parole di Pucci: “A 51 anni sono diventato papà di una bambina che amo più della mia vita, il mio papà non c’è l’ho più da 11 anni e chissà quante cose avrebbe voluto dirmi, e ora che sono più maturo quante volte vorrei sentire mia figlia chiamare ‘nonno'”.

La lettera di Andrea Pucci dedicata alla figlia continua, Pucci dice che non pensava che si potesse amare qualcuno in questo modo, e che Rachele sarà sempre la sua bambina. Poi conclude dicendo “alcuni mi dicono che hai il colore dei miei occhi, la forma delle mie mani e dei miei piedi. Insomma della mamma non ha preso proprio un ca**o”.

Rachele Baccan è molto contenta di avere un padre famoso nel mondo della comicità italiana e inoltre va molto d’accordo anche con la compagna di Pucci, Priscilla Prado. Se volete saperne di più su Rachele potete seguirla su suo profilo ufficiale di Instagram che ha già oltre 27mila follower.