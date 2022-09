Queen Charlotte, a Bridgerton story: quando esce, trama e cast

Lo spin-off della serie di successo Bridgerton è in arrivo: si tratta di Queen Charlotte, incentrato appunto sulla regina e sul suo amore per Re Giorgio.

Senza ombra di dubbio, strizzando l’occhio sia ai fan del mondo di Jane Austen sia agli appassionati di serie in costume sia a chi adora intrighi e storie d’amore, Bridgerton è tra le serie di maggior successo prodotte da Netlix.

Mentre la terza stagione dello show è già stata più che confermata e ha anche avviato le riprese, sappiamo che i fan aspettano trepidanti anche un altro prodotto: lo spin-off Queen Charlotte, a Bridgerton Story.

Queen Charlotte, a Bridgerton Story: la trama dello spin-off

A produrre la serie è sempre Shonda Rhimes, che si è dichiarata intenzionata fin da sempre ad approfondire la storia della Regina Charlotte. Queen Charlotte, come il titolo suggerisce, tratta proprio di questo: tutto ciò che c’è dietro la figura imperiosa e autoritaria che vediamo nella serie madre Bridgerton.

Come è diventata una donna di potere Queen Charlotte? E cosa c’è da scoprire sul passato della sua storia d’amore con Re Giorgio? Lo spin-off vuole rispondere proprio a queste domande.

Come sappiamo, infatti, Re Giorgio I nella serie Bridgerton è un personaggio piuttosto complesso: interpretato da Will Tilston, è affetto da una grave demenza. Nelle poche scene in cui è presente, vediamo la regina Charlotte prendersi amorevolemente cura di lui. Ma è sempre stato così tra loro? Sembrerebbe proprio di no: la storia di Queen Charlotte ha inizio infatti col totale rifiuto della giovane futura regina del matrimonio che le si prospetta.

Si vocifera infatti che il re sia un uomo difficile, addirittura “un mostro” e lei le prova tutte per non dargli neanche un’opportunità. Come sappiamo, però, le cose andranno diversamente…

Queen Charlotte: cast dello spin-off di Bridgerton e primo trailer

In Queen Charlotte ritroveremo alcuni membri del cast a noi già noti in Bridgerton: vedremo infatti sul piccolo schermo Golda Rosheuvel (la Queen Charlotte senior della serie), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton).

I nuovi volti, ovver quelli dei protagonisti, saranno India Amarteifio che vestirà i panni della giovane regina e Corey Mylchreest nei panni del giovane Re Giorgio. Al loro fianco avremo poi Arsema Thomas in qualità di una giovane Agatha Danbur, Sam Clemmett (Brimsley, la cui versione adulta sarà invece affidata a Hugh Sachs), Freddie Dennis (Reynolds), Richard Cunningham (Lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Rob Maloney (il Dottore reale), Cyril Nri (Lord Danbury).

I fan restano però in attesa di una conferma della data di rilascio dello spin-off. Infatti, sia per Queen Charlotte che per Bridgerton, è tutto ancora piuttosto incerto. Sappiamo che la serie madre nella sua terza stagione sarà incentrata su Colin Bridgerton e Penelope Featherington e sappiamo anche che da Queen Charlotte, a Bridgerton story dobbiamo aspettarci una storia d’amore forte, intesa e anche in grado di spezzarci il cuore. Ma per adesso non si può dire altro sul futuro degli show di Netflix: si vociferà che i prodotti potrebbero essere rilasciati anche nei primi mesi del 2023, ma per ora la notizia non è stata confermata.

Quello che però possiamo fare nel frattempo è farci un’idea su Queen Charlotte con il primo trailer reso pubblico da Netflix.