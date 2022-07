Nella puntata di Quarto Grado di venerdì 22 luglio si torna a parlare del caso della scomparsa della giovane di origini pakistane Saman Abbas della quale si sono perse le tracce nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021.

A circa un anno di distanza, la trasmissione di Rete 4 ha mostrato le ultime immagini riprese dalla telecamera di sicurezza di una azienda agricola di Novellara prima che la giovane scomparisse al di là della serra. Ma cosa è successo in quei drammatici momenti?

Quarto Grado, le ultime immagini di Saman Abbas

Sono passati circa nove minuti dalla mezzanotte. La giovane Saman appare a fianco dei genitori. Sulle spalle ha uno zainetto color avorio.

Gli abiti sono quelli di un ragazza qualunque con jeans attilati, felpa scura e scarpe da ginnastica. La madre è invece vestita con l’abito tradizionale che le lascia scoperto solo il volto. Ad un certo punto la madre si gira e si rivolge al marito allungando il braccio, forse per consegnargli qualcosa o per chiedergli di non segurla. Le due si avviano verso le serre, mentre l’uomo passeggia avanti e indietro con fare nervoso.

La moglie ritorna poi indietro, ma con lei non c’è Saman.

Il padre rincasa con lo zaino: perché?

Quando l’uomo rivede la moglie, i due rientrano verso la loro abitazione. Quest’ustimo ritornerà alle serre qualche minuto più tardi, con il cellulare con lo schermo acceso. Ed è proprio qui che emerge un ulteriore dato chiave: quando ritorna ha in mano lo zainetto di Saman. Perchè? Secondo gli inquirenti le sorti della giovane potrebbero essere state decise in questo lasso di tempo. Saman potrebbe essere stata consegnata allo zio Danish e ai suoi cugini che le avrebbero poi tolto la vita.