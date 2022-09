Georgina Rodriguez sbarca a Venezia per il Festival e lo fa in pompa magna sfoggiando un Birkin di Hermès di un certo valore.

Georgina Rodriguez è nota a tutti per la sua bellezza, la sua carriera come modella e personaggio tv e anche per la sua vita amorosa: dal 2016 ha una storia con il calciatore Cristiano Ronaldo che fa sognare ei fan e che è stata coronata anche dalla nascita di due figli.

La giovanissima 29enne di origini spagnole è anche molto seguita e apprezzata sui social network: basti pensare che su Instagram conta 39,1 milioni di followers… mica male, no?

Georgina Rodriguez arriva a Venezia sfoggiando una borsa Hermès

E questa sua esposizione mediatica le è valsa l’invito al Festival di Venezia che si sta tenendo in questi giorni nella Laguna. Un’occasione certamente imperdibile per sfilare sul red carpet, ma ancora prima di arrivare all’evento, cioé appena scesa dal suo jet privato, Georgina Rodriguez ha già fatto parlare di sé, attirando gli sguardi curiosi e attenti degli amanti della moda.

“Sono arrivata“, ha infatti scritto su Instagram postando una foto che la ritrae sorridente e soddisfatta davanti al jet, mentre sfoggia un altro dei suoi impeccabili look d’effetto.

Gonna a tubino con stampa sul rosso, camicetta nera attillata a maniche corte, capelli raccolti, pochi gioielli ma ben ponderati e poi il vero pezzo forte che ha fatto scatenare il web: una borsa di Hermès. E non una qualsiasi, anche se di per sé il brand già sarebbe una garanzia.

Quella di Georgina Rodriguez è infatti una Birkin in pelle di coccodrillo color rosso scuro, che fa gola a tutti gli appassionati di moda e soprattutto ai collezionisti: si tratta infatti di un modello a edizione limitata che, senza dubbio, costerà un occhio della testa… e infatti…

Georgina Rodriguez: il costo della sua Birkin rossa

Georgina Rodriguez è tra le poche a poter vantare un’ampia e costosissima collezione di borse Birkin. Nello specifico, la versione che ha sfoggiato per la sua entrata in pompa magna al Festival di Venezia 79 oscilla online tra i 29.000 e 32.000 euro… ma d’altro canto c’era da aspettarselo.

Come già detto, Hermès è un brand di lusso e il ramo delle Birkin è quello che vanta da sempre i prezzi più alti, arrivando a simboleggiare un vero e proprio status sociale. Il prezzo base di una borsa del genere è 7.000 euro, ma ci sono modelli che arrivano anche a 100.000 euro e più! Quella di Georgina, quindi, è quasi tra le più “economiche”, se proprio vogliamo metterla in questi termini.

Si hanno pochi dubbi sul fatto che personalità come quella di Georgina Rodriguez sappiamo dettare legge in fatto di moda, tant’è che online è già partita la caccia a borse omologhe alla sua o, per meglio dire, ad alternative più abbordabili per impreziosire il proprio look autunnale. Sembra infatti che il rosso e la stampa a coccodrillo potrebbero prendere piede per la prossima stagione 2022-2023… o forse, chissà, è solo l’effetto Rodriguez. Intanto, lei non ha proprio nulla da invidiare a Chiara Ferragni in quanto ad assortimento di borse nel suo senza dubbio enorme armadio!