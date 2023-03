Si intitola Quando il nuovo film/lungometraggio di Walter Veltroni. Un progetto di finzione che ha come interpreti principali il grande Neri Marcorè e Valeria Solarino.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sul progetto: quando uscirà al cinema? Di che cosa parlerà? Chi sono gli attori?

Quando: l’uscita del film al cinema

Se ancora ve lo stavate chiedendo, ora è ufficiale. Il nuovo film di Walter Veltroni ha una data di uscita ufficiale. Il prossimo 30 marzo 2023 Quando uscirà in tutte le sale cinematografiche e sarà anche presentato in anteprima nazionale al Bari International Film Festival.

Di che cosa parla Quando? La trama del film di Walter Veltroni

Protagonista di Quando è Giovanni, la cui vita si mette in pausa nell’estate del 1984 a San Giovanni, quando Enrico Berlinguer muore a causa di un’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Giovanni, addormentato per ben 31 anni, improvvisamente si sveglia dal coma e per lui ha inizio una vita completamente nuova, da adulto. Ciò che Giovanni ritroverà sarà qualcosa di opposto a ciò che, di base, aveva lasciato anni prima. Famiglia, fidanzata, mondo, politica: tutto, in quella nuova epoca, pare essersi ribaltato.

Il protagonista si ritrova così a dovere imparare tutto dalla vita: avendo dormito tutti quegli anni si ritroverà alle prese dell’apprendimento di tantissime cose e ad aiutarlo ci saranno Giulia, una giovane e tormentata suora che negli ultimi anni si è presa cura di lui, e Leo, un ragazzo abbastanza problematico affetto da mutismo selettivo. Sarà proprio grazie a queste due personalità che Giovanni ricomincerà a vivere e riuscirà anche ad affrontare il passato, impersonificato nel film da Francesca, la figlia avuta nella sua vita precedente.

Il cast di Quando: gli attori e le attrici del film

Il protagonista assoluto di Quando è Neri Marcorè. Al suo fianco, però, troveremo anche Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni e Olivia Corsini.

Oltre a loro, che sono le personalità principali del lungometraggio, si affiancheranno anche:

Gian Marco Tognazzi

Dharma Mangia Woods

Ninni Bruschetta

Anita Zagaria

Stefani Fresi

Massimiliano Bruno

Walter Veltroni torna al cinema per raccontare l’evoluzione della politica

Non è la prima volta che l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni decide di porsi dietro la macchina da presa. Il suo primo lungometraggio, infatti, è stato Quando c’era Berlinguer, ma nel 2023 Veltroni sceglie di riportare il tema della politica nelle sale del cinema. Il suo Quando, infatti, vuole interrogarsi sulla politica, puntando all’immagine che essa aveva una volta e su come, nel corso degli anni, essa si sia evoluta (in particolare punta all’immagine della sinistra), soprattutto dopo la fine dell’Unione Sovietica e la caduta del Muro di Berlino. In Quando non mancano elementi tipici della contemporaneità, quindi non manca una riflessione generica su tanti dettagli dell’epoca odierna. Forse, già solo vedendo il trailer, si può scorgere una certa malinconia per i “tempi che furono” e il sentimento è quasi tangibile.

Quando, in arrivo il 30 marzo 2023 in tutte le sale cinematografiche, sebbene sia un progetto di finzione, riuscirà a coinvolgere il pubblico per la sua grande forza emotiva.