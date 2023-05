Quando esce Wish? La trama dell’attesissimo film Disney

Il mondo Disney è prontissimo a farvi innamorare ancora: a novembre 2023 esce Wish, il nuovo film in cui i sogni diventano realtà

Che cosa c’è di meglio di un nuovo lancio Disney? Un nuovo lancio Disney, ovviamente. Dopo tanta attesa e per festeggiare i 100 anni della nota casa di produzione cinematografica, è stato rilasciato ufficialmente il trailer del nuovo film Disney, intitolato Wish: andiamo a scoprire tutti i dettagli!

Wish: quando esce il nuovo film Disney

Si tratta del 62° classico Disney e finalmente, dopo tanta attesa, è stato rilasciato il trailer ufficiale con tanto di data di uscita nei cinema. Appassionati del mondo cartoon Disney, penna alla mano (o smartphone, a seconda delle vostre abitudini), la data ufficiale di uscita del film esiste: Wish uscirà nelle sale cinematografiche il 22 novembre 2023.

Il trailer di Wish: che cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo film Disney?

Sebbene non si abbiano ancora particolari informazioni riguardo il 62° film Disney, il trailer di Wish riesce a dare al suo pubblico una bella anteprime del progetto. «Imagine a place where wishes come true» – è così che il trailer ha inizio ed è proprio il “desiderio” il filo rosso del nuovo progetto cinematografico. Della durata di 1:50 minuti, il trailer di Wish offre una bella anticipazione di quello che sarà l’ambientazione e di quelli che saranno i principali protagonisti del film. Un mondo in cui esprimere i desideri è la prassi, un mondo in cui la magia è assoluta, ma allo stesso tempo non si nascondono difficoltà e lati negativi.

Qual è la trama di Wish? Qualche anticipazione

Protagonista del nuovo film Disney Wish è Asha, una giovane bambina particolarmente dedita alla sua comunità. Con lei c’è sempre Valentino, la sua fidata capretta, e i due vivono nel regno di Rosas, luogo incantato dove tutti i sogni possono divenire realtà. Quando il regno di Asha si troverà in pericolo, quest’ultima deciderà di rivolgersi alla stelle per chiedere aiuto e sarà grazie a Stella – una forza cosmica fatta di speranza e caos – la piccola potrà provare a sconfiggere il male. La sua lotta contro quest’ultimo dimostrerà al regno quanto il legame tra le persone del regno e le stelle sia forte. Tutti i desideri possono davvero diventare realtà.

La colonna sonora e le voci di Wish

Un po’ c’era da aspettarselo e il trailer, di fatto, lo conferma. Il nuovo film Disney si presenta come una commedia musicale a tutti gli effetti e saranno numerose le canzoni che prenderanno parte al grande progetto. Il brano principale è The Wish, cantata dall’attrice premio Oscar Ariana DeBose, la stessa che interpreta proprio Asha, la protagonista.

Le canzoni di Wish sono state scritte da Julia Michaels e da Benjamin Rice, mentre la firma dell’intera colonna sonora è di Dave Metzger.

Accanto a DeBose, invece, ci sono altre voci a prendere parte a Wish. Si tratta di Chris Pine, che nel film interpreta il malvagio Re Magnifico e Alan Tudyk, che dà la voce alla capretta Valentino.

Disney non vede l’ora di incantare il suo grande pubblico con un nuovo film magico: il 22 novembre 2023 il cinema si riempirà di stelle e di desideri esauditi.