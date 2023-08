Scopriamo insieme quando esce High School Musical 4, con qualche dettaglio che riguarda la trama e il cast. La serie tv che si ispira al famoso musical è pronta a tornare, con nuovi episodi.

Quando esce High School Musical 4 stagione?

High School Musical: The Musical: La Serie è stata rinnovata per una quarta stagione e sarà presto disponibile su Disney+, con tutti gli episodi delle prime tre stagioni. La conferma che ci sarebbe stata una quarta stagione della serie tv è arrivata direttamente dall’account Twitter ufficiale di Disney+, che ha voluto dare l’annuncio a tutti i suoi fan tramite il social network. La quarta stagione della serie tv High School Musical: The Musical verrà resa disponibile su Disney+ il 9 agosto 2023, come annunciato dalla stessa piattaforma di streaming. Un ritorno davvero molto atteso da parte dei fan, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi di questo quarto capitolo. Ovviamente la visione sarà disponibile solo agli abbonati alla piattaforma di streaming Disney+.

High School Musical 4: trama e cast

Nella quarta stagione, dopo aver trascorso un’estate indimenticabile al Camp Shallow Lake, i Wildcats tornano alla East High dove prepareranno una produzione teatrale di High School Musical 3: Senior Year. Il primo giorno di scuola scopriranno che la Disney ha deciso di girare il tanto atteso film High School Musical 4: The Reunion nel loro liceo e che loro stessi faranno da comparse nel film. Per i ragazzi si tratta di un’occasione unica, ma anche di una sfida che metterà alla prova le loro amicizie, i loro amori e tutti i loro sogni. Riusciranno a gestire tutta questa pressione e a divertirsi nello stesso tempo?

Il cast della terza stagione, che ha visto presenti come guest star anche Jesse Tyler Ferguson e JoJo Siwah, era composto da Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox) e Adrian Lyles (Jet). In questa stagione sono presenti anche le guest star ricorrenti Corbin Bleu (nei panni di se stesso), Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate Reinders (Miss Jenn), Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy), Ben Stillwell (Channing) e Olivia Rodrigo (Nini), oltre alle guest star Olivia Rose Keegan (Lily), Larry Saperstein (Big Red) e Joe Serafini (Seb). La sorpresa della quarta stagione sarà la presenza di alcuni attori dei film originali, che appariranno nel film High School Musical 4: The Reunion. Ci saranno Lucas Grabeel nei panni di Ryan Evans, il fratello gemello di Sharpay e il coreografo dei film; Corbin Bleu nei panni di Chad Danforth, il migliore amico di Troy e il fidanzato di Taylor; Monique Coleman nei panni di Taylor McKessie, la migliore amica di Gabriella e la fidanzata di Chad.