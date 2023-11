Quando entra Venere in Bilancia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quando entra Venere in Bilancia? Sarà la settimana migliore del 2023

Venere, il pianeta dell’amore, da oggi, 8 novembre 2023 entra nel segno della Bilancia e ci rimarrà fino al 4 dicembre 2023. Durante questo periodo avremo tanta voglia di romanticismo e di socializzare ma avremo anche voglia di prendere delle decisioni importanti per la nostra vita. L’armonia e l’equilibrio saranno i nostri obiettivi principali. Nel complesso sarà comunque un periodo davvero ottimo, a patto che riusciamo a dare importanza ai nostri reali bisogni, tenendo accanto le persone che ci arricchiscono interiormente e allontanando coloro che invece hanno una influenza negativa sulla nostra vita. La nuova posizione di Venere nel complesso porterà tanta energia in più un pò per tutti i segni zodiacali, è importante usare nel migliore dei modi questa energia, possibilmente investendola facendo qualcosa di nutriente per noi stessi. Come detto poc’anzi, è arrivato il momento di allontanarsi dalle relazioni tossiche per lasciare uscire la versione migliore di noi stessi. Per quasi tutto il mese di novembre Venere in Bilancia porterà quasi esclusivamente note positive, dal 28 in poi però potrebbero esserci alcune difficoltà. Il 29 novembre, ad esempio, Venere entrerà in collegamento con il Nodo Sud del Destino della Bilancia, risvegliando gli aspetti negativi del pianeta, come la pigrizia, la frustrazione, il mal d’amore. Il 3 dicembre ci sarà anche Plutone in Capricorno che farà aumentare le tensioni soprattutto con il partner.

Venere entra in Bilancia: l’effetto su tutti i segni zodiacali

Come abbiamo appena detto, dall’8 novembre al 4 dicembre 2023 Venere sarà nel segno della Bilancia. Nel complesso sarà un periodo molto buono un pò per tutti i segni, ma vediamo adesso nel dettaglio cosa significa Venere in Bilancia per ogni segno zodiacale:

Ariete: gli astri vi invitano a confrontarvi maggiormente con gli altri e a tirare fuori il meglio di voi stessi. Imparate a mettervi in discussione.

gli astri vi invitano a confrontarvi maggiormente con gli altri e a tirare fuori il meglio di voi stessi. Imparate a mettervi in discussione. Toro: Venere vi rende davvero irresistibili, imparate però a dare più attenzione alle piccole cose, spesso più importanti di quelle grandi.

Venere vi rende davvero irresistibili, imparate però a dare più attenzione alle piccole cose, spesso più importanti di quelle grandi. Gemelli: sarete pieni di energie, nessuna sfida vi spaventa. Approfittate di questo periodo per affrontare le situazioni che più vi spaventano.

sarete pieni di energie, nessuna sfida vi spaventa. Approfittate di questo periodo per affrontare le situazioni che più vi spaventano. Cancro : dedicate questo periodo a voi stessi, alla vostra interiorità. Lasciate uscire fuori quello che tenete dentro, non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili.

: dedicate questo periodo a voi stessi, alla vostra interiorità. Lasciate uscire fuori quello che tenete dentro, non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili. Leone : sarete più comunicativi che mai, se ancora non siete riusciti a dichiararvi alla persona che vi piace beh, questo è il periodo giusto per farlo.

: sarete più comunicativi che mai, se ancora non siete riusciti a dichiararvi alla persona che vi piace beh, questo è il periodo giusto per farlo. Vergine: Venere in Bilancia vi spinge ad agire, è ora di mettere in pratica quello a cui state pensando da ormai troppo tempo.

Venere in Bilancia vi spinge ad agire, è ora di mettere in pratica quello a cui state pensando da ormai troppo tempo. Bilancia: inizia per voi un periodo magico, l’amore sarà al centro della vostra vita, vivrete momenti davvero indimenticabili.

inizia per voi un periodo magico, l’amore sarà al centro della vostra vita, vivrete momenti davvero indimenticabili. Scorpione : Venere vi invita a pensare di più a voi stessi, ai vostri reali bisogni. Allontanante chi non vi fa del bene.

: Venere vi invita a pensare di più a voi stessi, ai vostri reali bisogni. Allontanante chi non vi fa del bene. Sagittario: in questo periodo sarete più ottimisti che mai, saprete affrontare ogni sfida, anche la meno piacevole, con il sorriso.

in questo periodo sarete più ottimisti che mai, saprete affrontare ogni sfida, anche la meno piacevole, con il sorriso. Capricorno : Venere in Bilancia vi darà una marcia in più soprattutto sul lavoro, sarete super comunicativi e in grado di ottenere ciò che desiderate.

: Venere in Bilancia vi darà una marcia in più soprattutto sul lavoro, sarete super comunicativi e in grado di ottenere ciò che desiderate. Acquario : amore e ottimismo saranno le parole chiave di questo periodo. Vi sentirete in grado di ottenere tutto ciò che volete. Approfittatene.

: amore e ottimismo saranno le parole chiave di questo periodo. Vi sentirete in grado di ottenere tutto ciò che volete. Approfittatene. Pesci: Venere vi invita a riflettere sulle vostre relazioni, tenete accanto chi vi ama per quello che siete.

