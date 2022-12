Quale sarà il film di Natale del 2022?

Durante le vacanze di Natale è sempre bello dedicare un po’ di tempo a qualche film natalizio. La mente andrà sicuramente al film “Una poltrona per due”, un vero caposaldo per la Vigilia di Natale da tantissimi anni. Ma quale sarà il film natalizio del 2022?

I primi tre film di Natale del 2022

Quando si pensa alla Vigilia di Natale, bisogna ammettere che tra le tante tradizioni natalizie, c’è anche la consapevolezza che verrà trasmesso il film Una poltrona per due, in prima serata. Un vero e proprio caposaldo mediatico da circa 15 anni, nonostante la pellicola, che ha debuttato nel 1984, non sia stata particolarmente acclamata dal pubblico delle sale italiane. Vanta sicuramente di un ottimo cast, composto da due icone degli anni ’80, come Eddie Murtphy e Dan Akroyd, diretti da John Landis.

Un film che in realtà non è considerato un must tra i film di Natale neanche negli Stati Uniti. Eppure è nata una vera e propria magia, una tradizione che ormai tutti si aspettano. Visto che siamo entrati ufficialmente nel periodo delle tradizioni, Info Data ha voluto dare una sorta di classifica dei “Christmas Movies” per quanto riguarda gli incassi.

I tre film che hanno riscosso maggiore successo sono gli stessi di sempre.

Sul podio, infatti, troviamo Home Alone, che in Italia è Mamma ho perso l’aereo, uscito nel 1990, che racconta le storie del piccolo Kevin alle prese con due ladri seriali dopo essere stato dimenticato a casa dalla sua famiglia, partita per le vacanze. Fu un successo così grande che dopo due anni uscì il secondo capitolo. In terza posizione, sul posio, si trova un film più recente, uscito nel 2018, ovvero il Grinch, che ha ottenuto un successo davvero incredibile.

La classifica dei film di Natale del 2022

La classifica continua con un ritorno del Grinch, che nel titolo originale si chiama “Dr. Seuss How the Grinch stole Christmas”, che si basa sull’omonimo romanzo del Dottor Seuss ed è interpretato da Jim Carrey. Attore che troviamo in altre posizioni, come interprete di un film di animazione intitolato A Christmas Carol, in cui un egoista finanziere respinge un invito a cena da parte di un parente, dando il via ad una serie di incontri con lo spirito del Natale che gli farà cambiare idea sul modo di approcciarsi alle persone. In classifica un altro film d’animazione con la stessa firma in regia da parte di Robert Zemeckis, che racconta le vicende di un treno passeggeri, il Polar Express, che la vigilia di Natale si ferma davanti alla finestra di un ragazzino, invitato a salire a bordo per andare al Polo Nord. Presenti anche Love Actually e Die Hard. Il primo è una commedia romantica del 2003, interpretata da Hugh Grant, Liam Neeson e Colin Firth, che racconta una storia ambientata a Londra a partire da cinque settimane prima di Natale. Il secondo è un action movie tra i più cult degli anni ’80, con protagonista Bruce Willis. Un film che ha scatenato un dibattito per l’inclusione nelle liste dei film natalizi. C’è chi dice che sia giusto, visto il periodo in cui è ambientato, la colonna sonora e una specie di apparizione di Babbo Natale, e chi dice che non è giusto perché è un film troppo violento.