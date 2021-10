Puneeth Rajkumar morto a 46 anni per un infarto: addio al conduttore di “Chi vuol essere milionario?”

Addio a Puneeth Rajkumar, attore cinematografico e personaggio televisivo indiano morto all’età di 46 anni a causa di un infarto. L’uomo lascia una moglie e due figlie.

Puneeth Rajkumar morto

Molto noto in tutta l’India per essere il conduttore del programma Chi vuol essere milionario?, Rajkumar si stava alleando nella sua palestra quando ha iniziato ad avvertire dolori al petto.

Sul posto son dunque giunti i soccorsi che lo hanno trasferito d’urgenza in un ospedale privato di Bengaluru (Bangalore) da cui i medici hanno optato per trasportarlo al Vikram Hospital quando ormai le sue condizioni erano diventate critiche.

Il personale non ha però potuto fare nulla per evitare il suo decesso causato da un infarto. Tantissimi i fan che sono arrivati in massa fuori dalla struttura per omaggiarlo così come tanti sono stati gli attori e le personalità (tra cui il primo ministro) che si sono recati a dargli l’ultimo saluto.

Puneeth Rajkumar morto: chi era

Conosciuto come conosciuto come Power Star dai suoi fan, l’uomo è stato uno dei più famosi attori di Sandalwood ed era una vera e propria celebrità in India. I più lo hanno conosciuto come conduttore della versione indiana di Chi vuol essere milionario? e lascia la moglie Ashwini Revanth e le due figlie Drithi e Vandhita.