Un weekend di relax e intrattenimento

La Pasqua è un momento di celebrazione e riflessione, ma anche di relax e divertimento. Mediaset ha preparato una programmazione speciale per accompagnare gli spettatori durante il lungo weekend pasquale. Con film indimenticabili, storie emozionanti e appuntamenti imperdibili, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Che si tratti di commedie romantiche, classici del cinema italiano o film per bambini, il palinsesto è pensato per soddisfare le esigenze di ogni famiglia.

Venerdì di apertura con un grande classico

Il weekend di Pasqua su Mediaset inizia venerdì 18 aprile con un film che da anni rappresenta un simbolo delle festività: Il re dei re. Questo capolavoro diretto da Nicholas Ray, in onda su Rete4 alle , offre una rilettura ispirata ai Vangeli, perfetta per entrare nello spirito della Pasqua. La pellicola sostituisce Quarto Grado, dando il via a un weekend di emozioni e riflessioni.

Sabato tra emozioni e risate

La vigilia di Pasqua, sabato 19 aprile, Mediaset propone una maratona di contenuti per grandi e piccini. Si inizia presto, alle su Italia1, con Visti dal cielo – Misteri di questo mondo, un viaggio affascinante tra scienza e spiritualità. Nel pomeriggio, su Canale5, Le storie di Verissimo ripropone i momenti più emozionanti dell’anno, mentre la sera si divide tra la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e film per famiglie come Clifford – Il grande cane rosso e Immagina che. Rete4 offre un tuffo nel passato con Il compagno Don Camillo, un classico del cinema italiano che non delude mai.

Domenica di Pasqua: spiritualità e romanticismo

La domenica di Pasqua, 20 aprile, inizia con la Santa Messa su Canale5 alle , un momento di riflessione e spiritualità. Nel pomeriggio, tornano Le storie di Verissimo, mentre la prima serata è dedicata al romanticismo con Marry Me – Sposami, una commedia leggera con Jennifer Lopez. Rete4 propone Il piccolo Lord, un film per ragazzi che scalda il cuore, seguito dal thriller Prova a prendermi, perfetto per chi ama le storie avvincenti.

Lunedì di Pasquetta: cinema e nuove serie

Il lunedì di Pasquetta, 21 aprile, Mediaset continua a intrattenere gli spettatori. La giornata inizia su Canale5 con Slava, storia di un lupo, un racconto poetico e intenso. Nel pomeriggio, la programmazione si arricchisce con la serie The Family e il film Il destino di Amy. La serata culmina con una nuova puntata di The Couple e l’azione di Spider-Man 3 su Italia1. Rete4 chiude il lunedì con la commedia cult Johnny Stecchino, un film che continua a far ridere generazioni di spettatori.