Profumi estivi: come le fragranze evocano la gioia delle vacanze

Non è una sorpresa che i profumi ispirati alle vacanze siano diventati uno dei veri protagonisti di questa estate. Con l’inflazione che continua a farsi sentire, perché spendere i propri risparmi per un volo verso una meta esotica quando un semplice spruzzo di fragranza può riportarci nel nostro angolo di paradiso preferito? Tra i tanti nuovi lanci di fragranze che evocano destinazioni da ogni angolo del mondo, i profumi che richiamano Miami stanno guadagnando un seguito sempre più devoto.

Il fascino olfattivo di Miami

Secondo Bee Shapiro, fondatrice e CEO di Ellis Brooklyn, Miami non è solo conosciuta per le sue spiagge mozzafiato e il clima caldo, ma è anche una città ricca di cultura e di energia che la rende davvero unica. La fragranza Miami Nectar, lanciata da Ellis Brooklyn, è spesso accreditata di aver dato il via a questo trend dei profumi di Miami. Ispirata ai suoi inverni trascorsi a Miami Beach, questa fragranza racchiude note di ananas fresco, acqua di cocco, gelsomino, vaniglia, legno d’ambra e muschio, offrendo un’esperienza olfattiva che è sia gioiosa che sofisticata. Chi non vorrebbe portare con sé un po’ di quel sole e di quella vitalità?

La beauty editor di Cosmo, Beth Gillette, descrive Miami Nectar come «carica di fiori bianchi e note fruttate deliziose che fanno venire l’acquolina in bocca». È interessante notare che non si tratta di una dolcezza pesante, ma di una freschezza perfetta per le calde giornate estive. Immaginate di galleggiare in piscina, sorseggiando una piña colada e ballando fino all’alba in un club di Miami. È un sogno, vero?

Il momento cult dei profumi di Miami

Il trend ha raggiunto uno stato cult con il lancio di Miami Shake da parte di Juliette Has a Gun, una fragranza gourmand che presenta note di panna montata, fragole selvatiche e cono gelato. Romano Ricci, fondatore e direttore creativo del marchio, descrive questa fragranza come «giocosa e indulgente», paragonando la nota di base di vaniglia assoluta al «calore del sole che tramonta su Ocean Drive», la famosa strada di South Beach, rinomata per la sua architettura Art Deco e la vita notturna vibrante. Chi non desidera una serata così?

Ricci sottolinea come Miami sia un’esperienza sensoriale totale. «Il sole, il mare, la vita notturna—tutto sembra amplificato. È vibrante e magnetico. Le persone cercano escapismo e ottimismo, e Miami offre questo sia nella realtà che nel profumo». Questo riflette un desiderio crescente di evadere dalla quotidianità, e i profumi stanno diventando una vera e propria via d’accesso a mondi lontani. Non è affascinante come un semplice spruzzo possa evocare immagini e sensazioni così vivide?

Altre destinazioni olfattive

Ma Miami non è l’unica meta che possiamo esplorare attraverso le fragranze. La nuova collezione di Kayali, ad esempio, promette di trasportarci in luoghi da sogno come Capri, Maui, Marrakech e le Maldive. Altri marchi, come Tom Ford, richiamano Portofino, mentre D.S. & Durga ci portano nella penisola dello Yucatán, e Bond No. 9 canalizza l’atmosfera degli Hamptons. Quante emozioni racchiuse in una sola bottiglia!

Gillette condivide la sua esperienza personale: «Ogni città ha la propria essenza unica, quindi scelgo sempre una fragranza specifica per ogni viaggio. Mi fa sentire parte dell’atmosfera del luogo e aiuta la vacanza a rimanere impressa nella mia memoria». Indossare lo stesso profumo al ritorno evoca ricordi preziosi e sensazioni di viaggio. Chi non ama ripercorrere mentalmente i momenti più belli delle proprie avventure?

Ma quali città ispireranno le prossime tendenze nei profumi? Shapiro spera di vedere Malibu sotto i riflettori, mentre Ricci guarda a Tokyo, Tulum e Mykonos come potenziali fonti di ispirazione. «Le persone sono attratte da destinazioni che evocano emozione, cultura e un diverso ritmo di vita—un’ispirazione perfetta per la creazione di fragranze». Non ti viene voglia di partire subito per una nuova avventura olfattiva?