Profumi ed essenze Jo Malone: l’allure classica che convince tutti

Tra le proposte Jo Malone profumi da donna, profumi da uomo, profumi unisex si dividono la scena con cosmetici come creme corpo e creme mani ma, anche, con fragranze per gli ambienti domestici: il brand è, del resto, uno dei più longevi della tradizione profumiera londinese e capace di incarnarne meglio la filosofia, nonostante la varietà di proposte di cui si è appena accennato.

Già riconoscere un flacone Joe Malone London, così, anche al di fuori di un punto vendita del brand, è semplice e immediato: bottiglie e profumatori hanno un design minimal, a tratti un po’ retrò, ma senza dubbio elegante e raffinato e sono in vetro trasparente, scuro o colorato a seconda del prodotto in questione, da pensare quasi come un oggetto da collezione, un complemento d’arredo da sfoggiare all’interno dei propri ambienti.

Non solo fiori: spezie e legni sono la proposta di Jo Malone per mostrare audacia e carattere

È giocando con fragranze e note olfattive, però, che il brand prova a costruire e a rimarcare la propria identità british. Un profumo Jo Malone dei più cult è, non a caso, il Peonia & Blush Suede: in commercio dal 2013, ha come protagonista la peonia, associata ad altre essenze floreali come la rosa, il gelsomino, il garofano che ricordano bouquet e omaggi floreali tipici, appunto, dei balli delle debuttanti all’inglese. Le note floreali sono, a ben guardare, un filo rosso tra i profumi in catalogo: French Lime Blossom, un altro dei best seller tra i profumi Jo Malone London, è un’esplosione di profumi primaverili come quello della rosa e del mughetto, ma in catalogo ci sono anche il Cologne English Peer & Freesia in cui la nota di testa è quella delle fresie o il Dark Amber & Ginger Lily in cui predomina il giglio. Sbaglia, comunque, chi pensa che siano quelli di Jo Malone profumi donna sentiti e risentiti, con sempre le stesse fragranze floreali e gli stessi mix primaverili e piuttosto bon ton. Quello che rende indimenticabili le proposte del brand sono soprattutto gli accostamenti inediti e, per molti versi, audaci: nei best seller Jo Malone già nominati, infatti, il bouquet di fiori tipici della campagna francese si mischia alle note acidule e grintose del lime, la nota forte e dominante della fresia all’odore rotondo della pera e, ancora, il giglio fa coppia con l’ambra per un profumo di carattere e adatto a una donna – o a un uomo: come si accennava, infatti, la maggior parte dei profumi del brand sono unisex – di carattere e che non ha paura di osare.

Si tratta, del resto, pur se rimodernate e ripensate per venire incontro alle esigenze di un pubblico diverso e non necessariamente di persone più in là negli anni, a tutti gli effetti di acque di colonia. Non il profumo più versatile e adatto a tutte le occasioni, insomma, sia che lo si intenda acquistare per sé e sia che lo si voglia regalare a una persona cara. Per questo l’idea migliore è recarsi in profumeria, annusare i tester di Jo Malone London o chiedere di poter portare a casa dei campioncini in modo da familiarizzare con le fragranze del brand e scegliere, tra queste, quelle che fanno più al caso proprio. Il brand ha del resto una buona distribuzione e non è difficile rispondere, cioè, alla domanda dove comprare profumi Jo Malone?. Ci sono store del brand nelle due principali città italiane, Milano e Roma, dove poter trovare tutta la collezione di fragranze e prodotti per la casa e per la persona e corner dedicati nei grandi magazzini di lusso come Coin e Rinascente. Anche le profumerie di catena come Pinalli, però, vendono Jo Malone e lo fanno sia a scaffale, nei negozi fisici, e sia online.