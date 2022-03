Come succede per la moda, anche i profumi hanno il loro momento giusto per essere sfoggiati. Per la primavera 2022, per esempio, i più gettonati sono quelli con i sentori floreali o fruttati con una punta di spezie che danno la nota pungente al tutto.

Scopriamone alcuni tra i più attesi del momento.

Profumi da donna per la primavera 2022

I profumi da donna per la primavera 2022 sono perfetti per tutte quelle personalità che sanno essere romantiche ma che non rinunciano a soddisfare il proprio lato passionale. O ancora si cuciono addosso a tutte quelle donne grintose che amano farsi ricordare.

Se siete alla ricerca del profumo più adatto a voi o semplicemente volete arricchire la vostra collezione con le novità del momento, non potete assolutamente perdervi quelli che vi suggeriamo in questo articolo!

Le novità più attese

Tra le novità primaverili per il 2022 c’è sicuramente Bvlgari Allegra Baciami. Un’eau de parfum con note floreali e ambrate con accordi di vaniglia e gardenia. Una fragranza perfetta da sola oppure abbinata all’eau de parfum Bvlgari Allegra Magnifying con fragranze a scelta tra bergamotto, musk, vaniglia, patchouli o rosa.

Intenso rosso passione anche per il nuovo profumo di Chanel, ovvero Chanel N°1 L’Eau Rouge anche questo a base floreale. Il tema principale infatti è la camelia rossa, il fiore su cui si basa l’intera nuova linea di profumi e cosmetica della Maison. Un profumo che rivitalizza letteralmente chiunque lo indossi.

Se invece vi piacciono i profumi più fruttati un’altra novità arriva da uno dei brand di profumi più famosi: Narciso Rodriguez for her Musc Noir Rose. I sentori di prugna e di pesca si uniscono alla tuberosa, la punta floreale della fragranza, la nota speziata invece la danno il pepe rosa e la vaniglia.

Quelli con il packaging da collezione

Anche per quanto riguarda i profumi, l’occhio vuole la sua parte. Sono tantissimi infatti i brand che propongono le loro fragranze in packaging che anche solo per la bellezza e i la cura dei dettagli, meritano un posto nelle vetrine degli appassionati.

Un esempio è The House of Oud Emeral Green: The Royal Love. Si tratta infatti di un vero e proprio profumo da collezione, accattivante già dal packaging a forma di uovo formato però da elementi preziosi. Questa nuova uscita si ispira alla famiglia Reale inglese e tra le sue note troviamo agrumi, pepe rosa, gelsomino, muschio bianco, patchouli, ambra grigia e il cuore pulsante dello zenzero.

Chi ha un animo rock non può lasciarsi sfuggire la nuova fragranza di Yves Saint Laurent: Black Opium Illicit Green. Si tratta di un profumo composto dai sentori di caffè del profumo originale unite al mandarino verde e al fico. Nota di merito anche al packaging che si ispira alla pelliccia verde della collezione Scandal del 1971 del brand francese.

L’eleganza della seduzione sta anche nella semplicità, come quella che caratterizza la fragranza di Lancome La Nuit Trésor Intense. Nella confezione a diamante sono contenute la delicatezza della rosa, l’intensità dell’amarena e la dolcezza del latte di mandorla.