Un’esplosione di colori pastello

La primavera 2025 si preannuncia come un trionfo di dolcezza e freschezza, con tonalità zuccherine pronte a dominare le passerelle. Le sfilate di moda hanno già rivelato una palette che ricorda i dessert più golosi, un richiamo a un’estetica sognante e opulenta. Tra i colori più in voga, il giallo burro emerge come il nuovo neutro, sostituendo il bianco e il panna. Questa tonalità calda e cremosa si abbina perfettamente a colori audaci, creando look che catturano l’attenzione e celebrano la personalità di chi li indossa.

Le tonalità che fanno tendenza

Oltre al giallo burro, il verde latte e menta si fa strada nel panorama primaverile, portando con sé un’aria di sofisticatezza. Questa nuance, dolce e irresistibile, si presta a combinazioni eleganti, come dimostrano i completi in seta di Jil Sander e gli abiti in pizzo di Erdem. Non mancano nemmeno le sfumature di rosa zucchero filato, che si fanno notare per la loro vivacità e freschezza. Le passerelle di Alaïa e Bottega Veneta hanno mostrato come queste tonalità possano essere reinterpretate in chiave moderna, rendendo ogni outfit unico e originale.

Il potere del colore azzurro

Tra le tendenze più affascinanti, il baby blue si distingue come un simbolo di freschezza e tranquillità. Questa tonalità, che evoca il cielo sereno, è stata protagonista delle collezioni di Ermanno Scervino e Fendi, dimostrando la sua versatilità. Accostato a tonalità più audaci come il rosso scarlatto, il blu pastello crea un contrasto sorprendente, perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso la moda. I look monocromatici in rosso, proposti da designer come Schiaparelli e Louis Vuitton, promettono di accendere la stagione con sensualità e stile.

Il ritorno del color pesca

Infine, il color pesca si afferma come una delle tonalità più versatili della primavera 2025. Questa nuance, che combina delicatezza e luminosità, è stata proposta in look monocolore da Chloé e Ferragamo, dimostrando la sua capacità di abbinarsi a una vasta gamma di colori. Che si tratti di accessori in pelle cuoio o di indumenti bianchi, il pesca si presta a creazioni originali e di tendenza, perfette per ogni occasione.