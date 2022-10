Era il 2001, Anne Hathaway scopriva di essere l’erede al trono del regno di Genovia e la sua vita, da quindicenne in preda ai drammi legati all’adolescenza, stava cambiando completamente faccia.

Pretty Princess, diretto da Garry Marshall, è il film che tutte le ragazze hanno visto almeno una volta.

Seguito dal secondo capitolo Principe azzurro cercasi (2004), la pellicola potrebbe averne anche un terzo: scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Pretty Princess 3: che cosa sappiamo del terzo capitolo?

Non c’è due senza tre, direbbe qualcuno, e stando alle recenti dichiarazioni arrivate proprio dalla protagonista della storia Anne Hathaway, pare proprio che il terzo capitolo di Pretty Princess potrebbe prendere vita.

L’attrice, infatti, ha dichiarato pubblicamente di volere realizzare il nuovo film:

Sto spingendo molto in questa direzione. […] Se trovassimo un modo per coinvolgere Julie Andrews, credo che potrebbe funzionare. Andremmo a trovarla e le metteremmo un green screen dietro […]

Ricordiamo infatti che Julie Andrews (attrice, cantante e scrittrice), ha recitato nelle due pellicole nel ruolo di nonna Clarisse Renaldi, regina di Genovia. Proprio per tale motivo sarebbe prezioso averla di nuovo in scena per la realizzazione del terzo capitolo del film; dare continuità alla storia grazie anche alla sua fondamentale presenza. In realtà nel 2019 era già stata confermata l’idea (e l’esistenza) della sceneggiatura di Pretty Princess 3: l’unico ostacolo? La titubanza della stessa Andrews, poco convinta della situazione anche e soprattutto a causa della morte del direttore del franchise Garry Marshall, avvenuta nel 2016.

L’attrice, oggi 86enne, aveva infatti dichiarato:

Credo che sarebbe tardi per farlo ora; si è parlato di un sequel molti, molti anni fa. Ma Garry poi ci ha lasciati. Specialmente per me, ora è troppo tardi per tornare indietro. È un pensiero adorabile, ma non credo che sarebbe possibile.

Non si ha ancora la certezza di una terza realizzazione; la titubanza di Julie Andrews è un tassello importante e uno scoglio da superare non da poco, ma pare che la determinazione di Anne Hathaway potrebbe regalare una svolta importante a tutta la situazione. Pretty Princess 3 si farà? Si attendono ulteriori aggiornamenti, ma la speranza, è innegabile, è altissima.

Pretty Princess: la serie spin-off su Disney+

Pretty Princess su Disney+? È possibile: sembra infatti che la Disney stia sviluppando una serie spin-off tratta proprio dal noto film, andando a porre l’attenzione sulla famiglia Renaldi di Genovia nel suo complesso e non solamente sulle due protagoniste, Mia e nonna Clarisse. Pare nfatti che potrebbe vedersi per la prima volta il personaggio della sorellastra Olivia Harrison, introdotto da Meg Cabot in uno dei romanzi appartenente alla serie.

Non c’è nulla di certo in questo mondo fatto di abiti da sogno e diademi: non è chiaro se effettivamente la serie spin-off si farà, così come non è chiaro se, in caso di realizzazione, torneranno gli originali personaggi dei film o se, invece, ne saranno introdotti di nuovi.

Una cosa però è certa: Pretty Princess continua a conquistare il cuore e i sogni di tante giovani ragazze che amano perdersi tra lo scintillio degli abiti e l’immagine di un amore sognante.