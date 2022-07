In provincia di Caserta una donazione dopo un funerale diventa motivo di contesa: prete aggredisce fedele in chiesa perché l’offerta era troppo bassa

Arriva dalla provincia di Caserta la vicenda di un prete che a detta del suo denunciante aggredisce un fedele in chiesa perché l’offerta era troppo bassa. Il denaro facoltativo per una messa funebre scatena l’alterco nella cittadina di Aversa e la cosa pare sia finita male fra sacerdote irruento e fedele indispettito.

Prete aggredisce fedele in chiesa

I media spiegano che l’episodio risalirebbe alla mattinata di martedì 26 luglio, quando dopo un funerale un parente del defunto è entrato in sagrestia per l’offerta, consueta ma non obbligatoria, dopo celebrazioni simili. Pare però che quella somma di 25 euro non sarebbe stata gradita dal parroco, il quale lo avrebbe fatto intendere al fedele che a sua volta avrebbe replicato che “non c’è nessun obbligo”, poi lasciando i soldi sul tavolo si sarebbe allontanato.

L’alterco o le percosse: le due versioni

Ecco, secondo il racconto della vicenda a quel punto si sarebbe scatenata l’ira del prete che avrebbe “inseguito” il fedele fuori dalla sagrestia ed avrebbe avviato con lui un diverbio “a doppia lettura”: da un lato la Curia parla di “alterco”, dall’altro il fedele parla di “aggressione fisica” ed è andato a fasi refertare in ospedale, pare sulla scorta della decisione di sporgere denuncia per lesioni.