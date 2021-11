Prendersi cura dell’ambiente è importantissimo, anche tra le lenzuola. Sì, perché come succede per ogni cosa, la nostra vita sessuale ha un impatto anche molto importante sulla salute del nostro pianeta. Se anche voi state pensando di intraprendere una vita sessuale ecocompatibile ecco qualche suggerimento per sostituire i classici preservativi e sex toys fatti da materiali e sostanze altamente inquinanti.

Preservativi e sex toys: quelli vegani ed eco friendly

Uno stile di vita totalmente ecosostenibile lo è anche tra le lenzuola. Il dibattito sulla sostenibilità ambientale infatti ha coinvolto sempre più ambiti fino ad arrivare alla sfera sessuale.

Non solo borracce, biciclette e coppette mestruali quindi, anche le aziende produttrici di preservativi e sex toys abbracciano l’iniziativa e propongono i propri prodotti fatti di materiali vegan amici dell’ambiente.

Ribadirlo non fa mai male: i preservativi sono una barriera indispensabile non solo tra noi e una gravidanza indesiderata, ma anche tra noi e una serie di malattie sessualmente trasmissibili.

Privarsene è quindi una pessima idea (davvero, non fatelo!) ma si possono comunque usare in modo consapevole. Come? Prima di tutto una volta usati, evitate di disperderli nell’ambiente gettandoli a terra o nel wc. Se poi volete compiere quel passo in più verso un mondo più pulito, potreste optare per le varianti ecosostenibili come i preservativi in lattice vegan friendly che non contengono agenti coagulanti di origine animale.

In commercio si possono trovare anche quelli in gomme naturali che sono quindi biodegradabili. Riconoscerli è semplice, basterà cercare il simbolo vegan friendly sulla confezione (generalmente rappresentato da un bollino verde e una “v” del verificato a forma di foglia), ma per esserne davvero sicuri potrete consultare le liste dedicate facilmente reperibili su Internet.

La sessualità è amica dell’ambiente

La maggior parte dei sex toys è realizzata in plastica, ma in commercio si possono trovare diverse alternative ugualmente valide come i sex toys in acciaio oppure in vetro, che oltre ad essere plastic free sono anche molto di design.

Esistono poi vibratori realizzati con bioplastiche, ovvero plastiche riciclabili se non biodegradabili e alcuni sono alimentati a energia solare. Anche in questo caso è importante accertarsene controllando le relative certificazioni o rivolgendosi ai negozi specializzati. Se invece non ve la sentite di provare altre alternative da quelle “tradizionali”, potrete prestare attenzione al loro smaltimento. Alcune aziende, per esempio, ne permettono la restituzione per destinarli al riciclo o allo smaltimento.

I lubrificanti

I lubrificanti non sono tutti eco friendly. Spesso infatti contengono petrolati, parabeni o comunque altre sostanze chimiche dannose non solo per l’ambiente ma anche per la nostra salute!

Fortunatamente, anche in questo caso non mancano le alternative ecologiche, esistono infatti i gel vegani a base d’acqua. Attenzione invece a dedicarvi al fai da te, perché spesso il fatto che si tratti di prodotti naturali non significa che siano anche salutari o che comunque vadano bene nel contesto sessuale. Prima di impiegare l’uso di qualsiasi olio quindi, consultate il vostro ginecologo che sicuramente ne saprà di più rispetto a quanto potreste scoprire con una veloce (e mal fatta) ricerca su Internet.