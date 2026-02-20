Première social: Tv Sorrisi e Canzoni presenta i testi di Sanremo 2026 a Milano

La Notte dei Testi ha trasformato la pubblicazione dei testi di Sanremo 2026 in un evento social: oltre 50 creator, partnership con TikTok e Prime Video e un numero speciale del magazine in anteprima

La Notte dei Testi porta i versi di Sanremo al Noise Cinemino

La Notte dei Testi ha trasformato la notte milanese in una vetrina dedicata ai testi delle canzoni in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’evento, organizzato da TV Sorrisi e Canzoni, si è svolto a Milano nel Noise Cinemino, poco dopo la mezzanotte.

Oltre cinquanta creator provenienti dai settori dell’entertainment, del lifestyle e della musica hanno preso parte a una serata pensata per valorizzare la parola scritta e le sue declinazioni digitali.

L’iniziativa ha puntato sull’interpretazione testuale come contenuto originale per le piattaforme social.

Dal punto di vista culturale, la valorizzazione del testo rappresenta un business case per l’editoria musicale, poiché amplia le opportunità di engagement e monetizzazione sui canali digitali. Le aziende leader del settore media stanno già sperimentando formati simili per traslare contenuti editoriali in prodotti social fruibili.

Un format che mescola carta, video e community

La serata ha anticipato l’uscita di un numero da collezione del magazine, con un inserto staccabile di 36 pagine dedicato ai testi e alle interviste agli artisti.

La decisione editoriale integra la stampa tradizionale con i contenuti digitali per creare un racconto partecipato.

Il direttore Aldo Vitali e l’host Jody Cecchetto hanno guidato gli ospiti attraverso momenti di narrazione, gioco e anteprima. La formula punta a coinvolgere creator e pubblico nel processo di fruizione e condivisione.

Dal punto di vista commerciale, la strategia multicanale si configura come un business case per la trasformazione dei contenuti cartacei in prodotti social fruibili.

Le aziende del settore media monitoreranno l’andamento delle vendite e l’engagement sui canali digitali per valutare l’adozione del formato.

Lo sviluppo atteso comprende la replica del format in altri eventi e la misurazione dei dati di audience per tarare future edizioni.

La dimensione social dell’anteprima

La componente social è stata centrale. TikTok, partner ufficiale di intrattenimento, ha coinvolto una selezione di creatori capaci di reinterpretare i testi con creatività.

Volti noti della piattaforma come Mattia Stanga e Chaimaa Cherbal hanno declinato i brani in forme nuove, ampliando la ricezione dell’evento.

Questo approccio ha trasformato l’anteprima in una performance collettiva, in cui il pubblico digitale esercita un ruolo attivo attraverso video, reazioni e condivisioni. La strategia social favorisce la misurazione immediata dell’audience e offre dati utili per tarare future repliche del format.

Partner, attivazioni e momenti esperienziali

In continuità con la strategia social che ha permesso la misurazione immediata dell’audience, la serata ha coinvolto partner selezionati per arricchire l’esperienza dal vivo. Prime Video ha aperto l’evento con un videomessaggio dei protagonisti del film Love Me Love Me e ha messo a disposizione gadget a tema e un backdrop personalizzabile. MARTINI ha curato l’aperitivo con una drink list dedicata allo spritz, mentre Lavoratti 1938 e Lucake si sono occupati dei dolci finali. Queste attivazioni hanno trasformato una preview editoriale in un format sensoriale, in cui cibo, bevande e merchandising hanno integrato i contenuti culturali e ampliato l’engagement degli ospiti.

Il game show e la consegna dell’inserto

Alle 22:00 è iniziato un game show a squadre che ha messo alla prova la conoscenza del Festival. I creator, suddivisi in tavoli, hanno associato artisti a spezzoni di testo e si sono confrontati su curiosità storiche legate a Sanremo. Tra i contenuti trasmessi sono stati proiettati videomessaggi di protagonisti del festival, tra cui Carlo conti e Laura Pausini.

Al buon esito del format ha fatto seguito, allo scoccare della mezzanotte, la consegna in anteprima del numero speciale di Sorrisi con tutti i testi delle canzoni. L’operazione ha trasformato l’evento nell’hub di partenza per la diffusione dei materiali verso il pubblico più ampio, integrando l’esperienza editoriale con ulteriori touchpoint per l’engagement.

Il ruolo di TV Sorrisi e Canzoni durante il Festival

In continuità con la diffusione dei materiali verso il pubblico più ampio, TV Sorrisi e Canzoni presidia la settimana di Sanremo con iniziative aperte e contenuti temporanei. L’offerta comprende format live e digitali pensati per accompagnare artisti e spettatori nei giorni del Festival.

Tra le iniziative spicca Sorrisi The Beach Club e la redazione temporanea all’hotel Royal di Sanremo, luoghi pensati per produzioni on site come vodcast, interviste e aperitivi tematici. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la relazione tra il brand e la community, moltiplicando i touchpoint editoriali e favorendo l’engagement sui canali tradizionali e digitali.

Attivazioni per il pubblico e nuovi format

Le iniziative proseguono con format quotidiani pensati per aumentare i punti di contatto con il pubblico. Tra le proposte figurano le Colazioni con il direttore, gli aperitivi firmati MARTINI e il vodcast Gimme Five di Jody Cecchetto, che racconta gli artisti attraverso cinque scelte personali. Il programma include inoltre sessioni dedicate agli emergenti, workshop e contenuti esclusivi per i canali digitali, tutte attività volte ad amplificare l’engagement sui touchpoint editoriali tradizionali e social.

Nel complesso, La Notte dei Testi dimostra come un prodotto editoriale tradizionale possa evolversi adottando un approccio social driven e integrando stampa, creator economy e partner commerciali. Dal punto di vista strategico, le aziende leader hanno capito che multiplatform storytelling e format verticali favoriscono la scoperta dei talenti. In quest’ottica il progetto Vertical Music continua a offrire visibilità ad artisti emergenti in formato verticale 9:16, confermando l’attenzione verso i linguaggi social e le nuove generazioni; si prevede il suo consolidamento nei prossimi sviluppi editoriali.