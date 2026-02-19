Première social a Milano: la Notte dei Testi svela i testi di Sanremo 2026

La Notte dei Testi ha trasformato il Noise Cinemino di Milano in una festa dedicata ai versi di Sanremo 2026: giochi, videomessaggi, partner come Prime Video e MARTINI e la consegna in anteprima del numero speciale di TV Sorrisi e Canzoni

A Milano, al Noise Cinemino, si è tenuta la première social di un format creato da TV Sorrisi e Canzoni dedicato ai testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026. Oltre cinquanta creator provenienti dal mondo dell’entertainment, del lifestyle e della musica hanno partecipato alla serata, seguita in redazione dopo la pubblicazione dell’articolo del 18.

Un’apertura che mette la parola al centro La serata ha offerto un’anteprima pensata per i social: brevi momenti performativi, incontri con autori e interpreti e attività interattive che invitavano i presenti a confrontarsi sui versi dei brani.

L’idea degli organizzatori è chiara: riportare l’attenzione sul valore letterario dei testi e sul modo in cui li viviamo oggi, anche attraverso i contenuti digitali.

Partner, ospiti e dettagli della serata L’evento si è aperto con un contributo video di Prime Video che ha presentato gli attori Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, protagonisti del film Love Me Love Me. Il collegamento tra musica e narrazione è stato uno dei fili rossi della serata: gli ospiti potevano personalizzare un backdrop con cuori magnetici e segnalare l’artista preferito, creando contenuti facilmente condivisibili.

I partecipanti hanno trovato, tra i gift, una bag con l’edizione speciale del libro da cui è tratto il film e cuffie a tema. Il welcome drink è stato curato da MARTINI, che ha proposto una drink list centrata sullo Spritz — MARTINI Bianco Spritz, MARTINI Bitter Spritz e la versione analcolica MARTINI Vibrante — accompagnando l’aperitivo e le conversazioni ai tavoli.

Giochi, videomessaggi e l’anteprima dei testi Condotta da Jody Cecchetto, la serata ha avuto un’impronta ludica: i creator si sono sfidati ad associare spezzoni di versi agli artisti in gara, mettendo alla prova conoscenze musicali e cultura pop.

Sono stati trasmessi anche videomessaggi di augurio e sostegno da volti noti come Carlo Conti, Laura Pausini e Nicola Savino, che hanno ribadito il rapporto tra stampa, creator e il palco di Sanremo.

Il momento della mezzanotte e la copia in anteprima A mezzanotte gli influencer presenti hanno ricevuto in anteprima il nuovo numero iconico di TV Sorrisi e Canzoni, contenente i testi completi delle canzoni in gara. La copia, che sarebbe finita in edicola la mattina seguente, include un inserto staccabile di 36 pagine con copertina dedicata.

Durante l’evento gli ospiti hanno potuto sfogliare, fotografare e condividere l’inserto, alimentando conversazioni immediatamente sui social.

Riscontri e distribuzione L’anticipazione della distribuzione ha generato reazioni immediate sui profili dei partecipanti, come confermato dagli organizzatori. L’inserto è pensato sia come documento cartaceo da conservare sia come oggetto da collezione per i fan. Oltre alla messa in edicola mattutina, è previsto un secondo giro promozionale con copie destinate a librerie selezionate.

Food, dolci e partnership creative Dopo la consegna delle copie, la festa è proseguita con dolci e cioccolatini: una torta a tema firmata Lucake e i classici cioccolatini di Lavoratti 1938 hanno accompagnato la serata. Le partnership sono state coordinate da Piemme, concessionaria esclusiva di TV Sorrisi e Canzoni, con l’obiettivo di amplificare l’impatto promozionale e rendere l’esperienza ancora più memorabile per gli ospiti.

Un format fatto su misura per i social La Notte dei Testi è stata progettata per favorire la condivisione online: giochi a tema, backdrop personalizzabili e gift box facilitano la creazione di contenuti brevi e riconoscibili. Gli asset visivi e i video prodotti durante l’evento hanno alimentato conversazioni e aspettative in vista dell’apertura del Festival.

Cosa cambia per il pubblico Per chi segue Sanremo, avere accesso ai testi in anteprima significa poter cogliere temi ricorrenti — amore, nostalgia, introspezione — e prepararsi all’ascolto con maggiore consapevolezza. L’inserto staccabile diventa anche un oggetto da collezione, pensato per la conservazione e la rilettura dei versi. Gli organizzatori annunciano che la strategia di comunicazione proseguirà con attività mirate per consolidare la diffusione del numero.