Un riconoscimento significativo per il Gruppo Mondadori

Il mondo del lavoro sta vivendo una trasformazione profonda, e il Gruppo Mondadori si distingue per il suo impegno verso l’inclusione e la sostenibilità. Recentemente, il gruppo ha ricevuto un prestigioso premio durante gli Assolombarda Awards, un evento che celebra le imprese che si fanno portatrici di cambiamento nel territorio della Città Metropolitana di Milano e nelle province limitrofe. Questo riconoscimento non è solo un attestato di merito, ma un simbolo di un impegno costante verso una società più equa e giusta.

La sfilata inclusiva che ha fatto storia

Un momento chiave per il Gruppo Mondadori è stata la sfilata The WOMderful Inclusive Fashion Show, organizzata da Benedetta De Luca durante l’ultima Fashion Week milanese. Questa sfilata ha portato in passerella 15 modelle unconventional, ognuna rappresentante di culture e storie diverse, dimostrando che la bellezza non ha un’unica forma. L’evento ha avuto un impatto significativo, attirando l’attenzione dei media e del pubblico, e ha sottolineato l’importanza di dare voce a chi spesso rimane in silenzio.

Il valore dell’inclusione nel mondo del lavoro

Francesca Rigolio, Chief Sustainability Officer del Gruppo Mondadori, ha commentato il premio come un riconoscimento del lavoro svolto per promuovere una cultura di inclusione. “Questo premio rappresenta un riconoscimento molto significativo, che ‘certifica’ ancora una volta il nostro impegno concreto per una società più inclusiva e sostenibile”. Le parole di Rigolio evidenziano come il gruppo non si limiti a parlare di inclusione, ma agisca attivamente per realizzarla attraverso iniziative concrete.

Un futuro sempre più inclusivo

Benedetta De Luca, Gender & Inclusion Editor di The Wom, ha espresso la sua gioia per il premio, sottolineando il valore personale e collettivo di questo riconoscimento. “Ricevere questo premio ha per me un valore profondissimo, perché parla di un percorso personale che è diventato poi anche collettivo”. Le sue parole riflettono l’importanza di trasformare le esperienze individuali in strumenti di cambiamento per la società. Il Gruppo Mondadori continua a lavorare per creare un ambiente di lavoro inclusivo, sostenendo la parità di genere e combattendo ogni forma di discriminazione.

Il messaggio di speranza per l’industria della moda

La sfilata The WOMderful Inclusive Fashion Show non è stata solo un evento di moda, ma un vero e proprio manifesto di inclusione. Ha dimostrato che ogni corpo merita di essere rappresentato e amato. “Questo premio è la conferma che il cambiamento è possibile e che l’inclusione non è una concessione, ma un diritto di tutte e tutti”, ha concluso De Luca. Con iniziative come queste, il Gruppo Mondadori si posiziona come un leader nel promuovere una cultura di rispetto e inclusione, non solo nel settore editoriale, ma anche in quello della moda e oltre.