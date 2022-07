Fabrizio Pregliasco ha pubblicamente annunciato di aver effettuato la quarta dose del vaccino anti-Covid e ha ricevuto numerosi insulti da parte dei no-vax, che lo hanno definito “pagliaccio”.

Pregliasco insultato dai no vax: “Sei un pagliaccio”

Fabrizio Pregliasco ha annunciato di aver effettuato la quarta dose di vaccino anti-Covid.

Il virologo aveva ricordato che la vaccinazione è “sicuramente raccomandata, poi vedremo quello che sarà nel prossimo futuro: una vaccinazione come quella antinfluenzale, periodica, per le persone più fragili“. “Ho fatto la mia quarta dose di vaccino anti-Covid. E sto bene. Non sono diventato né blu né viola. Adesso mi guardo allo specchio e controllo, ma sono abbastanza tranquillo che non sia successo” ha sottolineato il medico sulla sua pagina Twitter.

Dopo questo annuncio è stato insultato dai no-vax.

Gli insulti dei no-vax

Il medico ha ricevuto numerosi commenti e tanti insulti dei no vax, alcuni dei quali hanno messo in dubbio la veridicità dello scatto. Altri hanno sottolineato l’inutilità del siero. “Fate come me e non aspettate. Poi in autunno si vedrà. Magari ci sarà bisogno di fare dosi successive per i più fragili” ha risposto il medico.

In tanti hanno definito il professore “pagliaccio” e alcuni hanno esagerato. “Lei è una persona di m…a, una persona maligna, un falso! spero che la sbattano in galera! Ma va benissimo anche la vendetta di qualcuno” ha scritto un utente. Altri hanno parlato delle prossime elezioni e del rischio di trovarsi i programmi televisivi invasi da “questi personaggi“.