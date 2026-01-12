Polène inaugura un nuovo negozio a Milano: l’espansione del marchio francese di borse di lusso

Il brand francese Polène ha recentemente inaugurato un nuovo negozio nel cuore di Milano, in Via Alessandro Manzoni al civico 37. Questa apertura rappresenta un importante passo per il marchio, che sta espandendo la propria presenza internazionale, dopo aver conquistato città come Londra, Pechino e Copenaghen. È inoltre prevista l’apertura di un flagship store sugli iconici Champs-Élysées nel futuro.

Espansione del mercato statunitense per Settefili Cashmere

Un attore significativo nel panorama della moda è Settefili Cashmere, che ha annunciato un piano di espansione nel mercato statunitense.

Attualmente, l’azienda conta circa 180 clienti e prevede di arrivare a 250 nei prossimi anni. Questa crescita sarà supportata dall’ampliamento della rete di negozi, che passerà da 18 a circa 60. Questo sviluppo strategico mira a rafforzare il posizionamento del marchio nel competitivo mercato americano.

Strategie per il successo negli Stati Uniti

La chiave del successo di Settefili Cashmere risiede nella capacità di adattarsi alle esigenze locali e di innovare continuamente.

L’investimento in marketing mirato e la collaborazione con partner locali rappresentano fattori cruciali per attrarre una nuova clientela e consolidare le vendite. Inoltre, l’azienda punta a valorizzare la qualità dei suoi prodotti, continuando a distinguersi nel settore del cashmere di alta gamma.

Acquisizioni strategiche nel settore del packaging

Un ulteriore sviluppo significativo è rappresentato dall’acquisizione di Redmark da parte del Mosaiq Group, un affermato attore nel settore del packaging per la moda e il lusso.

Questa operazione, che prevede l’acquisizione totale della storica realtà carpigiana specializzata nella produzione di cartellini ed etichette, sottolinea l’importanza di un packaging di qualità per il successo dei brand nel comparto della moda. Con questa acquisizione, Mosaiq Group punta a potenziare la propria offerta, integrando competenze e risorse per far fronte alle crescenti esigenze dei marchi di lusso.

Il valore del packaging nel luxury fashion

Il packaging rappresenta un elemento cruciale nel marketing, contribuendo in modo significativo a definire l’immagine di un brand.

Un packaging curato e innovativo può migliorare notevolmente l’esperienza del cliente, accrescendo il valore percepito del prodotto e favorendo la fidelizzazione. L’acquisizione da parte di Mosaiq Group evidenzia l’importanza di investire in soluzioni di packaging creative e sostenibili, in grado di attrarre una clientela sempre più esigente.

Iniziative per il settore calzaturiero lombardo

In Lombardia, si stanno attuando misure per rivitalizzare il settore della calzatura. Durante un incontro presso il Palazzo Lombardia, gli assessori regionali e le associazioni di categoria hanno analizzato diverse strategie per promuovere l’innovazione e la formazione. L’obiettivo è attrarre investimenti e favorire l’internazionalizzazione. Questo tavolo di lavoro si propone di coinvolgere tutti gli attori del settore, dalle istituzioni alle aziende, fino agli enti formativi.

Un nuovo modello di filiera per il settore calzaturiero

Il riconoscimento ufficiale della nuova filiera della calzatura lombarda rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema produttivo più sostenibile e competitivo. Temi come la sostenibilità, la digitalizzazione e il trasferimento tecnologico saranno al centro delle future strategie, con l’obiettivo di rinnovare un settore tradizionalmente forte in Lombardia. La programmazione strategica, attesa entro giugno, si rivelerà fondamentale per tracciare la direzione futura del comparto.