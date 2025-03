Scopri come l'evento Playgirl trasforma la percezione della femminilità attraverso arte e moda.

Un evento unico per celebrare la femminilità

Il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Napoli ospiterà un evento straordinario: Playgirl. Questo evento, che si terrà presso l’Hbtoo di via Coroglio, promette di offrire una nuova prospettiva sulla femminilità, attraverso un mix di arte, moda e performance. Curato da Ariadne Caccavale, l’evento si propone di esplorare le molteplici sfaccettature dell’essere donna, in un contesto contemporaneo e stimolante.

Un programma ricco di emozioni

Playgirl non sarà solo un’esposizione, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. Il pubblico avrà l’opportunità di interagire con djset di alto livello e di immergersi in una concezione di moda artigianale, che celebra la bellezza e l’originalità. Tra i protagonisti della serata, tre artiste di talento: Fridami, Fiammetta Bellati e Ariadna Novicov, ognuna con il proprio progetto unico che riflette la loro visione della femminilità.

Fridami e la moda come forma d’arte

Fridami presenterà L’arte nel cuore e sulla pelle, una sfilata che unisce moda e arte. Nove abiti, realizzati con sete pregiate di Como, saranno ispirati alle opere dell’artista, creando un dialogo tra il corpo e l’arte. Ogni pezzo non è solo un indumento, ma un’espressione di amore e connessione con la natura, capace di esaltare la bellezza femminile in tutte le sue forme. I tessuti fluiscono, accarezzano la pelle e portano con sé un messaggio di consapevolezza e celebrazione della femminilità.

Fiammetta Bellati e la maternità come arte

Fiammetta Bellati, con la sua performance Nascitur, esplorerà il tema della maternità in un’accezione universale. Attraverso il contrasto tra luce e ombra, la Bellati inviterà il pubblico a riflettere sul legame profondo tra madre e figlio, un tema che trascende il tempo e lo spazio. La sua arte diventa un mezzo per esprimere emozioni intime e universali, creando un’atmosfera di connessione e introspezione.

Ariadna Novicov e il neo-espressionismo contemporaneo

Ariadna Novicov porterà sul palco la sua trilogia Into the wild, un’opera che sfida le convenzioni e mette in luce il ruolo della donna nella società contemporanea. Le sue creazioni, caratterizzate da forme stilizzate e colori vivaci, rappresentano una provocazione artistica che invita a riflettere sulla dualità del soggetto femminile, vittima e carnefice al contempo. Attraverso un linguaggio visivo potente, Novicov esplora temi di precarietà e incertezza esistenziale, rendendo la sua arte un potente strumento di comunicazione.

Un’esperienza da non perdere

Dopo la serata inaugurale, le opere delle tre artiste saranno esposte presso l’ex ospedale militare di Napoli fino al 29 marzo, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire il significato di queste creazioni. Con il supporto della collezione Agovino, Playgirl si propone di essere un punto di riferimento per la promozione dell’arte contemporanea al femminile, un evento che celebra la bellezza, la creatività e la forza delle donne.