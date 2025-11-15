Pino Insegno rivive il ricordo della madre in un’intervista emozionante a Ciao Maschio

Durante una recente intervista nel programma Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, Pino Insegno ha condiviso momenti di grande intensità emotiva, rivelando il suo profondo legame con la madre, scomparsa tempo fa. Insegno, noto per la sua carriera nel mondo della televisione e del teatro, ha raccontato come la perdita della madre coincidesse con eventi significativi della sua vita personale e professionale.

Il ricordo della madre

Con la voce rotta dall’emozione, Insegno ha affermato: “Mamma mi manca ogni giorno.” L’attore ha rievocato il giorno della sua scomparsa, che ha coinciso con il suo debutto teatrale e la nascita del suo primo figlio.

“In quei giorni non riuscivo a respirare,” ha aggiunto, descrivendo la complessità delle emozioni che lo hanno travolto: un alternarsi di gioia e dolore che ha segnato un capitolo cruciale della sua vita.

La figura materna

Insegno ha ricordato i momenti quotidiani trascorsi con la madre, come le visite al mercato, dove lei si mostrava orgogliosa del figlio. “Sognava per me una famiglia, dei nipoti,” ha detto, esprimendo il desiderio di poter condividere con lei i successi e le gioie della sua vita.

Questo ricordo rappresenta per lui un legame indissolubile che continua a vivere nel suo cuore.

I sogni infranti e le nuove strade

Durante l’intervista, Nunzia De Girolamo ha chiesto a Insegno di riflettere su eventi che gli hanno cambiato la vita. Il conduttore ha citato un momento cruciale della sua giovinezza: il tentativo di diventare un calciatore professionista, un sogno che svanì all’ultimo momento. “Il ‘no’ più doloroso è stato quando ero a un passo dal realizzare il sogno di mio padre,” ha rivelato, esprimendo il rifiuto subito che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera.

Un nuovo inizio

Quella delusione, però, si è trasformata in un’opportunità per costruire una carriera nel mondo dello spettacolo, abbracciando il teatro, la televisione e il doppaggio. Insegno ha raccontato anche incontri chiave, come quello con Maurizio Costanzo, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita professionale. “Una volta avevo la febbre alta e pensai di dover rinunciare a un impegno, ma lui mi disse: ‘Selezione naturale’. Così mi sono presentato,” ha ricordato, evidenziando l’importanza della determinazione e della resilienza nel suo percorso.

Riflessioni finali

Alla domanda su un possibile errore imperdonabile nella sua vita, Insegno ha risposto con sincerità, affermando: “Rifarei tutto. Nel bene e nel male.” Ha continuato dicendo che, nonostante il periodo difficile che ha attraversato, non ha nulla di cui vergognarsi, sottolineando come le esperienze, positive o negative, abbiano contribuito a formarne il carattere e la carriera. La sua esperienza in televisione è cambiata recentemente con il ritorno di L’Eredità, ma Insegno rimane fiducioso nel futuro e pronto a riprendere il suo posto nel panorama televisivo.