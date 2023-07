Scopriamo insieme per quale motivo Ridley Scott, nel film Napoleon, ha paragonato l’imperatore a Hitler o Stalin. Il regista è pronto a svelare e analizzare i lati oscuri di questo personaggio.

Perchè Ridley Scott nel film Napoleon paragona l’imperatore a Hitler o Stalin?

Il Napoleone Bonaparte di Ridley Scott non sarà un condottiero idealizzato e idolatrato come si può pensare. Il regista inglese ha voluto mettere subito in chiaro che il suo sguardo su questo personaggio storico serve a svelare e analizzare i suoi lati oscuri. Il regista lo ha paragonato ad un tiranno al pari di Hitler o Stalin. Napoleone sarà impersonato da Joaquin Phoenix, che metterà in luce tutte le sue contraddizione, svelando degli aspetti inediti del personaggio. La pellicola di Ridley Scott non ha come scopo quello di concentrarsi sui trionfi di Napoleone, ma di raccontare tutte le atrocità commesse per riuscire a conquistare quel grande potere. “Lo paragono ad Alessandro Magno. Adolf Hitler. Stalin” ha sottolineato Ridley Scott a Empire. “Ha commesso un sacco di crudeltà. Allo stesso tempo, era una figura straordinaria per il suo coraggio, per il suo potere e per il suo dominio. Anche Joaquin Phoenix era intenzionato a sovvertire l’idea di eroismo, vittoria e la storia di una figura ribelle che scala le classi sociali. Questo è sicuramente qualcosa che volevamo evitare, volevo schivare le convenzioni del film biografico” ha aggiunto il regista. Per questo tutti gli spettatori dovranno prendere in considerazione che verrà mostrato un lato diverso di Napoleone Bonaparte, probabilmente inedito, in cui verranno mostrati tutti i suoi lati oscuri, che saranno interpretati alla perfezione da Joaquin Phoenix, grazie al suo straordinario talento. Il racconto di Ridley Scott vuole essere particolarmente diverso da quello che le persone potrebbero aspettarsi, ma nelle sue interviste ha spiegato il motivo per cui ha deciso di realizzare una pellicola simile.

Napoleon, il nuovo film di Ridley Scott: la scelta di Joaquin Phoenix

Napoleon è un film che sicuramente otterrà un grande successo, anche grazie a questo nuovo modo di presentare il personaggio. Ridley Scott, quando si è trovato a scegliere l’attore a cui affidare il ruolo principale, sapeva che Joaquin Phoenix era l’uomo adatto, soprattutto dopo averlo visto nella sua interpretazione di Joker. Insieme hanno creato un film che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico. “Se vuoi davvero capire Napoleone, allora probabilmente dovresti studiare e leggere per conto tuo. Perché se vedi questo film, è questa esperienza raccontata attraverso gli occhi di Ridley. È un mondo così complesso. Voglio dire, è così fottutamente problematico. Quello che stavamo cercando era qualcosa che catturasse i sentimenti di quest’uomo” ha dichiarato Phoenix a Empire. L’uscita del film Napoleon nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 22 novembre 2023.