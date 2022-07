Perché i casinò online sono popolari in Svizzera?

Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un incredibile incremento di iscrizioni sui casinò online in Svizzera. Ma come mai queste attività sono diventate così popolari e cosa spinge gli scommettitori a preferire la controparte online del gioco d’azzardo? E’ quello che vogliamo scoprire in questo articolo.

Cosa spinge le persone ad iscriversi su un casinò online?

Il cervello umano è progettato per essere attratto da situazioni di tensione o rischio. Questo è ciò che provoca il giocare d’azzardo con soldi veri, giocare con quell’incertezza di non sapere se perderai, ma, soprattutto, con l’emozione di sapere se vincerai una volta iscritto in uno dei tanti casinò online Svizzera.

Un altro fattore molto importante consiste nella facilità, il comfort e la privacy forniti dai casinò online di questi tempi; tutti questi sono stati i fattori che hanno ribaltato l’equilibrio a causa dell’inarrestabile aumento degli utenti di questo tipo di piattaforma. In passato infatti, i giocatori dovevano percorrere anche ore di strada per poter giocare d’azzardo, dal momento che l’unica possibilità a loro disposizione erano le strutture fisiche adibite a questo scopo.

Con la nascita e l’evoluzione delle piattaforme online invece, si potrà godere delle stesse emozioni e sensazioni comodamente seduti sul proprio divano, potendo giocare in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo.

I vantaggi dei casinò online svizzeri

Per chi non lo sapesse, è solo di recente che la Svizzera ha aperto le porte al gioco d’azzardo online. Prima di Gennaio 2019 infatti, il Governo aveva bandito qualsiasi tipologia di forma di gioco online. Appare quindi chiaro che, una volta legalizzati, i casinò online hanno subito riscosso tantissimo successo in questo Paese.

Una delle cose più interessanti che ha aiutato i casinò online svizzeri ad avere così tanti giocatori è la serie di vantaggi che offrono per attirare gli utenti: bonus di benvenuto e altre promozioni che si ottengono semplicemente registrandosi su una piattaforma.

Questi bonus ti consentono di raddoppiare o abbinare i depositi che effettuerai sul tuo conto. In questo modo aumenterai notevolmente il saldo e avrai più opportunità di vincita e di divertimento.

Lo stesso vale per le promozioni o le offerte che molte piattaforme online mettono a disposizione per i propri utenti già registrati. Dopo una breve analisi, siamo riusciti a capire che i casinò online svizzeri presentano queste tipologie di bonus:

Bonus sul Deposito

Bonus Cashback

Free Spins

Bonus senza Deposito

Vantaggi VIP

Naturalmente, prima di sottoscrivere una qualsiasi offerta promozionale, vi consigliamo caldamente di leggere tutti i Termini e Condizioni di tale Promozione, nonché i requisiti di scommessa imposti.

Una varietà impareggiabile per i casinò fisici

Un’altra delle tante motivazioni per cui i casinò online in Svizzera sono diventati così popolari consiste nell’incredibile varietà presentata all’interno della libreria di giochi.

Basta dare una rapida occhiata al catalogo di un qualsiasi casinò online svizzero per rimanere a bocca spalancata: avremo a nostra disposizione centinaia e centinaia di slot machines, giochi da casinò tradizionali, una sezione di Live Casinò ed altre attività, come gli Skill Games e simili.

Appare subito chiaro dunque che questo è uno dei fattori principali che convince sempre più persone a passare dalla versione fisica alla versione online dei casinò. Invece di recarsi fisicamente, magari attendere che si liberi un tavolo, ecc… i giocatori potranno semplicemente effettuare l’accesso alla loro piattaforma preferita, scegliere il gioco di più loro gradimento ed iniziare subito a giocare.

Continue innovazioni tecnologiche

Per andare a concludere, un’altra motivazione che rende i casinò online in Svizzera così popolari, consiste nelle continue innovazioni tecnologiche portate da queste piattaforme.

Innanzitutto, queste innovazioni vanno a coinvolgere il fattore della sicurezza: oltre all’autenticazione a due fattori, sempre più siti stanno implementando un sistema di riconoscimento biometrico, da inserire ogni qualvolta si deciderà di andare a depositare o prelevare denaro; in questo denaro sarà praticamente impossibile, per eventuali hacker, riuscire ad entrare in possesso dei vostri dati.

Ma non solo, queste innovazioni portano anche maggiore divertimento ed esperienza utente: basti pensare all’implementazione della realtà virtuale e della realtà aumentata, che cerca quanto più possibile di far immergere completamente gli scommettitori nell’ambiente di gioco, simulando in tutto e per tutto l’ambientazione di un vero casinò.

Conclusioni

Siamo quindi giunti alla conclusione di questo articolo incentrato sulla sempre più crescente popolarità dei casinò online in Svizzera.

Come abbiamo potuto apprendere, sono diverse le motivazioni che spingono sempre più scommettitori ad iscriversi su una di queste piattaforme.

Come al solito, vogliamo ricordarvi che il gioco d’azzardo deve essere considerato come un hobby od uno svago, e non assolutamente come una metodologia per diventare ricchi o guadagnarsi da vivere.

Per tale motivo, vi consigliamo sempre di Giocare Responsabilmente, per evitare nelle brutte trappole della ludopatia e della dipendenza.