Dieci buoni motivi per regalare una stella alla vostra dolce metà

Sappiamo che a volte è difficile trovare il regalo perfetto per il proprio marito/moglie/fidanzato/fidanzata/compagno/compagna. Mantenerlo speciale, anno dopo anno, per i compleanni, il Natale o un anniversario, non è facile.

È qui che entriamo in gioco le stelle. Online Star Register, infatti, vi aiuta a segnare il vostro amore per una persona nello spazio dell’eternità.

Se non siete ancora convinti, ecco 10 motivi per cui dedicare una stella alla persona speciale della vostra vita è il regalo perfetto!

10) Potete essere certi che la stella del vostro partner non verrà nominata due volte!

Proprio così.

Con OST, nessuna stella del Registro sarà mai nominata due volte!

Questo assicura che il vostro regalo sia unico e assolutamente personalizzato per voi e il vostro partner.

9) Viene fornito con una TONNELLATA di informazioni che vi istruiranno sull’universo!

Indipendentemente dalla soluzione che sceglierete, ogni pacchetto OST è corredato di alcuni fatti stellari essenziali su foglietti in formato A5.

Così, sia voi che il vostro partner potrete imparare di più sulle stelle e sull’universo! Inoltre, se ordinate una stella binaria o una stella extra-luminosa, vi verrà fornito un opuscolo bonus che spiega cosa rende questi corpi celesti diversi dalle normali stelle del cielo.

8) Non se lo aspetterebbero mai!

Adottare una stella è la sorpresa perfetta!

La maggior parte delle persone non sa che è possibile dare un nome a una stella del cielo. Immaginate quindi la sorpresa e la gioia sul loro volto quando vedranno che hanno lasciato per sempre un segno nel registro stellare internazionale.

7) Possono seguire la loro stella online

Il database intergalattico delle stelle rende super facile rintracciare la propria stella.

Ma l’esperienza di OST non finisce quando si riceve il regalo. Potrete seguire la vostra stella sull’app dedicata e sul registro delle stelle interattivo.

6) Ottimo argomento di conversazione

Potete dire ai vostri amici come si chiama una stella.

Il regalo OST è davvero un regalo che continua ad acquisire valore. Se avete il certificato appeso alla parete o incorniciato sulla mensola del camino, ogni visitatore sarà curioso di sapere di cosa si tratta.

Se avete in programma di invitare degli amici a casa vostra, vi garantiamo che sarà una conversazione perfetta per il dopocena.

5) Potete scegliere qualsiasi nome

Acquistate un regalo stellare e scegliete un nome a piacere.

Sì, qualsiasi nome sarà accettato! Se il vostro partner ha un animale domestico che ha perso da tempo o un personaggio di fantasia preferito, potrà essere inserito nel registro.

È solo un piccolo tocco in più per garantire che il vostro regalo sia ancora più speciale.

4) Conoscete il segno zodiacale del vostro partner? Potete nominare la vostra stella all’interno di una costellazione!

Dai un nome a una stella dello Zodiaco.

Un altro modo in cui si può personalizzare la stella è con il servizio di costellazione.

In pratica, ogni stella del cielo si trova nell’area occupata da una costellazione. Questo include tutte le stelle dello Zodiaco occidentale, dall’Acquario al Capricorno.

3) Offerte che si adattano a qualsiasi budget

Avete bisogno di un regalo speciale con un budget limitato? Una stella è un regalo che si adatta perfettamente ai vostri scopi!

Ma se avete un po’ più di soldi da spendere, date un’occhiata ai pacchetti per regalo di lusso: le stelle più importanti per cui non badare a spese.

2) Un certificato d’oro

Registrate una stella e riceverete un certificato d’oro.

Indipendentemente dal pacchetto scelto, ogni stella riceve questo fantastico certificato. Stampato con inchiostro di altissima qualità e su carta di altissima qualità, illuminerà la vostra stanza con il suo scintillio indimenticabile.

1) È un regalo che durerà tutta la vita

Il vostro regalo stellare brillerà per anni.

Ma alla fine, quando avrete deciso il nome della vostra stella, la confezione che desiderate, la costellazione in cui rientra, la stella durerà per sempre.

Non c’è modo migliore per creare un’eredità lunga e memorabile dell’amore che voi e il vostro partner condividete.